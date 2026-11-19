اجلاس سران مدیران عامل اپک ۲۰۲۶ با حضور بیش از دوهزار تن از سران کشورها، مقامات ارشد و چهره‌های اقتصادی جهان در کلان‌شهر شنژن چین به کار خود پایان داد. در این نشست که با سخنرانی کلیدی شی جین‌پینگ، ضیافت رسمی استقبال و رایزنی‌های فشرده میان رهبرانی چون پوتین و دیگر مقامات همراه بود، رئیس‌جمهور چین با هشدار نسبت به افزایش تنش‌های جهانی و چالش‌های اقتصادی، منطقه آسیا-اقیانوسیه را به پاسداری از صلح و ثبات، حمایت قاطع از تجارت آزاد، توسعه فناوری‌های نوین و دوری از رویکردهای انزواطلبانه فراخواند؛ پکن همچنین از طریق برنامه پنج‌ساله پانزدهم خود (۲۰۲۶-۲۰۳۰) ، بازاری فوق‌العاده بزرگ را به عنوان دعوتی برای همکاری مشترک پیش روی جامعه تجاری جهان قرار داد. بر اساس اطلاعات رسمی و گزارش‌های منتشرشده پیرامون اجلاس اپک ۲۰۲۶ در شنژن، حضور دونالد ترامپ و برگزاری دیدار سه‌جانبه تاریخی میان دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین یکی از مهم‌ترین و بی‌نظیرترین رویدادهای این نشست بوده است.