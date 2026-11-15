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کد خبر: 4202132
۱۴۰۵/۰۸/۲۴ ۲۲:۲۴
عکس: بازگشت استارشیپ به زمین
موشک غولپیکر «استارشیپ» اسپیساکس شنبه شب، پس از گذشت ۲۲ ساعت از پرتاب، با فرود در برج پرتاب و شکار شدن توسط بازوهای مکانیکی غولپیکر، به زمین بازگشت. این مرحله از فضاپیما از مدار فرود آمد و در همان نقطهای که مأموریتش را آغاز کرده بود، دوباره نشست.
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بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین بازگشت استارشیپ به زمین
بازگشت استارشیپ به زمین
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