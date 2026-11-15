عکس: بازگشت استارشیپ به زمین

موشک غول‌پیکر «استارشیپ» اسپیس‌اکس شنبه شب، پس از گذشت ۲۲ ساعت از پرتاب، با فرود در برج پرتاب و شکار شدن توسط بازوهای مکانیکی غول‌پیکر، به زمین بازگشت. این مرحله از فضاپیما از مدار فرود آمد و در همان نقطه‌ای که مأموریتش را آغاز کرده بود، دوباره نشست.