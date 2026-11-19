دولت با افزایش ظرفیت تولید، ذخیره‌سازی سوخت جایگزین و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز تلاش می‌کند؛ هدفی که تحقق آن به همراهی مردم و کاهش مصرف انرژی وابسته است.

به گزارش تابناک؛ آنطور که آمارها نشان می‌دهد، اگر مردم فقط یک درجه دمای وسایل گرمایشی را در زمان اوج مصرف کاهش دهند، ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود.‌

زمستان امسال برای صنعت گاز ایران شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. آسیب‌دیدن تأسیسات ۴پالایشگاه گازی در جریان جنگ، حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید و فرآورش گاز کشور را از دسترس خارج کرده که با تلاش کارکنان صنعت نفت و گاز، تاکنون حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب از این ظرفیت به مدار بازگشته است.‌مدیرعامل شرکت ملی گاز از تدوین ۸۲ردیف برنامه عملیاتی برای مواجهه با شرایط زمستان خبر داده و اعلام کرده است‌۱۱استان کشور در معرض تنش گازی قرار دارند که شدت این مشکل در مازندران، گلستان و خراسان شمالی بیشتر است.

برنامه‌های دولت

یکی از برنامه‌های مهم دولت برای کاهش فشار بر شبکه گاز استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها و مناطق سردسیر است. براساس گزارش ستاد رفع ناترازی انرژی، حدود ۳میلیارد لیتر ذخیره راهبردی نفت و فرآورده‌های نفتی تأمین شده است. در کنار این اقدامات، توان عملیاتی صنعت گاز برای جبران اختلال‌های ناگهانی نیز اهمیت دارد. برای نمونه، پس از آتش‌سوزی یکی از سکوهای پارس‌جنوبی در ۱۹آبان که تولید روزانه حدود ۱۴میلیون مترمکعب گاز آن متوقف شد، شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد این میزان تولید با استفاده از ظرفیت سایر سکوها جبران شده است.‌دولت همچنین مذاکرات برای واردات و سوآپ گاز از طریق ترکمنستان و روسیه را دنبال می‌کند.

ضرورت همراهی مردم

حدود ۸۰درصد گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. به همین دلیل، دولت امسال پویش‌های ۲۰درجه و اتاق گرم را با هدف مشارکت مردم در مدیریت مصرف راه‌اندازی کرده است.‌در پویش ۲۰درجه، از خانوارها خواسته شده دمای محیط خانه را روی ۲۰درجه تنظیم کنند.‌اگر مشترکان خانگی، تجاری و صنایع جزء در روزهای اوج مصرف تنها یک درجه از دمای محیط خود را کم کنند، امکان صرفه‌جویی روزانه حدود ۲۵میلیون مترمکعب گاز وجود دارد؛ رقمی معادل ظرفیت تولید یک فاز پارس‌جنوبی.‌پویش اتاق گرم نیز بر گرم‌کردن فضای مورد استفاده خانواده به‌جای تمام بخش‌های خانه تأکید دارد. درزگیری پنجره‌ها و درها، استفاده از پوشش مناسب، سرویس وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت حرارت از دیگر اقداماتی است که می‌تواند مصرف گاز را کاهش دهد.‌

عبور از زمستان، فراتر از افزایش تولید

بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و بازگرداندن ظرفیت تولید آنها همچنان ضروری است، اما این اقدامات به‌تنهایی ناترازی ساختاری گاز را برطرف نمی‌کند. به گفته ساجد کاشفی، معاون بهینه‌سازی مصرف سوخت شرکت ملی گاز، بازسازی پالایشگاه‌ها برای بازگشت ظرفیت باقیمانده به ۲ تا ۳ سال زمان نیاز دارد. در کنار آن، توسعه میدان‌های گازی، فشارافزایی پارس‌جنوبی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، جلوگیری از افت تولید میدان‌های قدیمی و توسعه ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز باید دنبال شود. اصلاح فناوری در صنایع، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، بهینه‌سازی ساختمان‌ها و استفاده از ظرفیت شرکت‌های کارور نیز بخش دیگری از راه‌حل بلندمدت است. در واقع ناترازی گاز تنها با افزایش تولید قابل مهار نیست و کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی باید همزمان با توسعه عرضه پیش برود.

منبع: روزنامه همشهری



