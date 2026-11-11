قائم پناه: ناترازی گاز به ۵۳۰ میلیون مترمکعبی رسید

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با اشاره به افزایش ناترازی گاز کشور به ۵۳۰ میلیون مترمکعب، بر ضرورت مدیریت مصرف خانگی برای جلوگیری از توقف فعالیت صنایع و حفظ اشتغال کارگران تأکید کرد و گفت: اگر منابع و مصارف را مدیریت نکنیم، ناچار خواهیم بود میان تأمین گاز بخش خانگی، فعالیت نیروگاه‌ها و ادامه کار صنایع یکی را محدود کنیم.

به گزارش تابناک، محمدجعفر قائم‌پناه امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، در حاشیه بازدید از طرح توسعه فولاد کاوه با اشاره به خسارت واردشده به ظرفیت تولید گاز کشور اظهار کرد: روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور آسیب دیده است. همکاران ما در مجموعه پتروشیمی نیز با وجود شرایط دشوار و فعالیت زیر حملات موشکی و پهپادی، تلاش می‌کنند ۱۳۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت را در مهرماه به چرخه تولید بازگردانند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف افزود: امیدواریم مردم مصرف خانگی را کاهش دهند تا بتوانیم گاز مورد نیاز صنایع را تأمین کنیم. البته در شرایطی که شهرهای شمالی کشور با سرمای شدید و بارش برف مواجه هستند، تأمین گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد و باید این موضوع را مدیریت کرد. با این حال، صنایع نیز باید با استفاده از روش‌های بهره‌وری و فناوری‌های جدیدتر، به کاهش مصرف گاز کمک کنند.

بیشترین میزان مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است



معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه سرانه مصرف گاز در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بالاست، گفت: مصرف گاز کشور ما تقریباً معادل مصرف گاز جمعیتی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری چین است. از نظر سرانه مصرف گاز نیز ایران و قطر در رتبه نخست قرار دارند و این موضوع نشان‌دهنده بالابودن سرانه مصرف در کشور است.

قائم‌پناه با تأکید بر اینکه بیشترین میزان مصرف گاز مربوط به بخش خانگی است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مصرف خانگی را با مدیریت مردم کنترل کنیم، به‌ویژه در سال جاری، کمک بزرگی به صنایع خواهد شد تا کارگران بیکار نشوند و واحدهای صنعتی از فعالیت بازنمانند. این موضوع به معیشت مردم نیز کمک می‌کند؛ چراکه وقتی تولید متوقف شود، عرضه کاهش می‌یابد و در شرایطی که تقاضا همچنان وجود دارد، گرانی به‌صورت طبیعی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت ناترازی گاز کشور گفت: همان‌طور که رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده، سال گذشته با ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه بودیم و امسال نیز ۲۳۰ میلیون مترمکعب به این میزان اضافه شده و مجموع ناترازی به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

توصیه اکید بر مدیریت مصرف گار



معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تشریح میزان مصرف گاز در روزهای اوج سرما افزود: در پیک سرما روزانه حدود ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنیم که حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک است و نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب نیز در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شود.

قائم‌پناه ادامه داد: اگر منابع و مصارف را مدیریت نکنیم، ناچار خواهیم بود میان تأمین گاز بخش خانگی، فعالیت نیروگاه‌ها و ادامه کار صنایع یکی را محدود کنیم؛ در این شرایط ممکن است نیروگاه‌ها نتوانند برق مورد نیاز را تأمین کنند یا صنایع از فعالیت بازبمانند.

وی با اشاره به درخواست دولت از مردم برای مدیریت مصرف در سال جاری تأکید کرد: درخواست ما این است که مردم با مدیریت مصرف خود به کنترل ناترازی گاز کمک کنند تا صنعت به این بزرگی متوقف نشود، کارگران ما به فعالیت خود ادامه دهند و بتوانیم چرخه تولید را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری تولید را یکی از راه‌های افزایش تاب‌آوری کشور در برابر ایالات متحده دانست و گفت: یکی از راه‌های تاب‌آوری ما در مقابل آمریکا، تولید و افزایش تاب‌آوری مردم است. اینکه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، در واقع نوعی مبارزه با جنگ اقتصادی است.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از کارگران استان هرمزگان خاطرنشان کرد: به سهم خودم از شما و همه کارگران عزیز استان هرمزگان که زیر حملات پهپادی و موشکی و در زیر آتش خشم دشمن به کار و تلاش ادامه دادند و حماسه سازندگی خلق کردند، از طرف دولت و رئیس‌جمهوری قدردانی می‌کنم.