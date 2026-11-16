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کاندیداتوری خسروی‌وفا برای ریاست دوباره در کمیته ملی المپیک

علی نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: از سه ماه قبل ستاد تطبیق و بررسی روند انتخابات کمیته ملی المپیک را تشکیل داده‌ایم که مسئولیت این ستاد بر عهده من است.

کد خبر: 4202184تاریخ انتشار: 270 بازدید

دکترعلی-نژاد-خسروی-وفا-کاندید-ریاست-می-شود-انتخابات-را-با-بی-طرفی-کامل-برگزار-می-کنیم

به گزارش تابناک؛ دبیرکل کمیته ملی المپیک در آستانه آغاز ثبت‌نام نامزدهای انتخابات این کمیته، از فعالیت سه‌ماهه ستاد تطبیق و برگزاری انتخابات بر اساس اساسنامه و دستورالعمل مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ دکتر مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک در آستانه شروع ثبت‌نام انتخابات کمیته ملی المپیک در خصوص وضعیت و شرایط فعالیت‌های ستاد برگزاری اظهار داشت: از سه ماه قبل ستاد تطبیق و بررسی روند انتخابات کمیته ملی المپیک را تشکیل داده‌ایم که مسئولیت این ستاد بر عهده من است.

وی افزود: روسای مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، بین‌الملل، روابط عمومی، حراست و حقوقی کمیته ملی المپیک به همراه دبیرخانه ستاد، اعضای این مجموعه هستند و از قبل از اعزام به بازی‌های ۲۰۲۶ ناگویا تاکنون بیش از ۵ جلسه برگزار شده است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک یادآور شد: در این جلسات ابعاد مختلف اساسنامه برای برگزاری انتخابات به همراه آیین‌نامه بررسی شده، نامه‌های اطلاع‌رسانی و دعوت‌نامه‌های مربوطه به اعضای مجمع ارسال شده و وفق اساسنامه، فراخوان ثبت‌نام برای نامزدها نیز منتشر شده است.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام‌ها از ۷ آذر شروع می‌شود و تا ۲۱ آذر ادامه دارد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با بی‌طرفی کامل و با اجرای دقیق اساسنامه کمیته و دستورالعمل برگزاری انتخابات کار را جلو ببریم.

علی‌نژاد خاطرنشان کرد: هر دو سند مورد تأیید کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) است و در دوره قبلی و در زمان جناب آقای صالحی‌امیری(ریاست وقت کمیته ملی المپیک) به تصویب اعضای مجمع کمیته ملی المپیک رسیده و بر همین مبنا شرایط مناسبی را برای برگزاری انتخابات ایجاد می‌کنیم.

وی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا خسروی‌وفا در انتخابات حضور خواهد یافت یا خیر، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، ایشان برای تکمیل فعالیت‌ها و برنامه‌های ۴ سال گذشته خود در جهت توسعه ورزش قهرمانی و ارتقای دیپلماسی ورزش کشور، مجدداً نامزد سمت ریاست کمیته ملی المپیک خواهد شد.


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انتخاباترئیس کمیته ملی المپیکمهدی علی نژاد

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