مراسم برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۲۶ امروز (پنج‌شنبه) در بانکوک تایلند برگزار شد و علیرضا بیرانوند با پیشهی گرفتن از رقیبان عربستانی، پس از ۲۲ سال جایزه مرد سال فوتبال آسیا را برای ایران به ارمغان آورد؛ درخشش نامزدهای ایرانی در بخش‌های فوتسال، مربیگری و فوتبال پایه و کسب جوایز مهم دیگر بازیکنان قاره کهن از دیگر رویدادهای مهم این مراسم بود. مرضیه جعفری که سال گذشته عنوان بهترین مربی زن آسیا را به‌دست آورده بود، امسال هم نامزد کسب این عنوان بود که توانست با عبور از ما ژیائوژو، سرمربی تیم زیر ۱۷ سال چین و پارک یون‌جئونگ سرمربی تیم زیر ۲۰ سال کره جنوبی برای دومین سال متوالی بهترین مربی زن آسیا شود.