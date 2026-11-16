علیرضا بیرانوند برای تبدیل شدن به مرد سال فوتبال آسیا دو رقیب از عربستان سعودی دارد، اما باتوجه به عملکردی که در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا داشت، شانس او برای کسب جایزه بالاست.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مراسم برترین‌های فوتبال آسیا قرار است پنجشنبه، ۲۴ آبان ماه در بانکوک تایلند برگزار شود. تالار آکسرا تئاتر کینگ پاورِ میزبان این مراسم خواهد بود که فوتبال ایران هم در چهار بخش نامزد دریافت جایزه بهترین‌هاست. در بخش بهترین بازیکن فوتسال ایران دو نماینده دارد که حسین طیبی و سعید احمدعباسی هستند، مرضیه جعفری برای کسب جایزه بهترین مربی فوتبال زنان کاندیدا شده و علیرضا بیرانوند هم برای دومین بار نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن فوتبال آسیا شده است که مهم‌ترین جایزه این مراسم خواهد بود.

بدشانسی دو بازیکن تیم ملی فوتسال

باتوجه به اینکه تایلند، میزبان این مراسم است، کار برای حسین طیبی و سعید احمدعباسی کمی سخت خواهد بود؛ چراکه رقیب آنها محمد عثمان‌موسا، بازیکن تیم ملی تایلند و جیمبی کارتاخنا اسپانیاست که با توجه به اینکه کشورش میزبان مراسم خواهد بود، احتمالاً جایزه را به او خواهند داد. تایلند در بخش بهترین فدراسیون در بخش الماس هم نامزد شده که ممکن است این جایزه را هم به تایلندی‌ها بدهند. از سوی دیگر این جایزه سال گذشته هم به سالار آقاپور از ایران رسیده بود که همین موضوع هم شانس دو بازیکن ایرانی را برای کسب جایزه کمتر خواهد کرد.

مرضیه جعفری، جایزه تکراری را می‌برد؟

مرضیه جعفری که سال گذشته در ریاض موفق به کسب جایزه بهترین مربی فوتبال زنان شده بود، بار دیگر نامزد این بخش شده که ما شیائوشو، سرمربی تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان چین و پارک یون جونگ، سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان کره جنوبی رقبای او هستند. جعفری بار دیگر این شانس را دارد که باتوجه به عملکردش برای دومین بار به جایزه بهترین مربی زنان دست پیدا کند، مگر اینکه AFC برای جلوگیری از تکراری بودن برندگان جایزه، تصمیم داشته باشد نفر دیگری را برنده جایزه اعلام کند. این اتفاق باعث خواهد شد که مرضیه جعفری شانس کمتری برای دریافت جایزه داشته باشد.

فوتبال ایران نامزد بخشی که در آن خوب نبود

فدراسیون فوتبال ایران در بخش تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه هم نامزد شده، اما در این بخش فدراسیون فوتبال استرالیا و ژاپن نامزد هستند. باتوجه به عملکرد ایران در فوتبال پایه که عملکرد خوبی در این بخش نداشته، شاید اگر خود مهدی تاج هم تصمیم گیرنده باشد این جایزه را به فدراسیون تحت هدایت خودش ندهد، با این حال ساختار فوتبال آسیا و اتفاقات پشت صحنه، می‌تواند با اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی همراه باشد. در غیر این صورت ژاپن احتمالاً شانس بالاتری داشته باشد و پس از آن هم استرالیایی‌ها را می‌توان دارای شانس دانست.

بیرانوند به دنبال قدم گذاشتن در مسیر بزرگان

جایزه بهترین بازیکن فوتبال مردان که مهم‌ترین جایزه این مراسم است، برای فوتبال ایران می‌تواند پر اهمیت باشد. تاکنون فقط خداداد عزیزی، علی دایی، مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی موفق به دریافت این جایزه شده‌اند که ۲۲ سال از آخرین جایزه فوتبال ایران در این بخش می‌گذرد. علیرضا بیرانوند هم سال ۲۰۱۹ یک بار نامزد دریافت این جایزه شد، اما در نهایت نتوانست برنده شود و این جایزه به اکرم عفیف از قطر رسید.

شانس بالای بیرانوند با جایزه‌ای که در جام جهانی گرفت

البته که اکنون بیرانوند شانس خوبی برای کسب جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا دارد؛ از یک سو همانند سال ۲۰۱۹ رقیب مهمی همچون اکرم عفیف را پیش‌رو ندارد که در همان سال توانست با تیم ملی قطر قهرمان جام ملت‌های آسیا شود و از سوی دیگر بازیکنان شاخص فوتبال آسیا در یک سال اخیر که در جام جهانی هم حضور داشتند، عمدتاً لژیونر هستند که جایزه این بخش جدا از بازیکنان شاغل در فوتبال آسیاست. با این حال عملکرد بیرانوند در ترکیب تراکتور در لیگ نخبگان فصل گذشته و همچنین جام جهانی ۲۰۲۶ هم امیدوار کننده بود که در بازی مقابل بلژیک توانست بهترین بازیکن زمین شود و چنین درخششی برای دیگر بازیکنان شاغل در فوتبال آسیا رقم نخورد. حتی رامین رضاییان هم که در بازی با نیوزلند و مصر بهترین بازیکن زمین شده بود، در لیگ نخبگان آسیا حضور نداشت که بتواند در این بخش نامزد باشد.

شانس الدوساری، چگونه کم می‌شود؟

با این حال بیرانوند فراس البریکان، بازیکن باشگاه الاهلی و سالم الدوساری، بازیکن باشگاه الهلال را هم که هر دو عضو تیم ملی عربستان هستند، مقابل خود دارد. از میان دو رقیب بیرانوند، سالم الدوساری دو بار توانسته بود بهترین بازیکن فوتبال آسیا شود؛ یک بار سال ۲۰۲۲ و یک بار هم سال گذشته که عربستان میزبان مراسم بهترین‌های فوتبال آسیا بود، جایزه مرد سال فوتبال آسیا به این بازیکن رسید. الدوساری فصل گذشته ۳۵ بازی برای الهلال انجام داد که موفق به زدن ۱۰ گل و اثرگذاری مستقیم روی ۱۰ گل دیگر بود که آمار او درخشان است، اما باتوجه به اینکه سال گذشته جایزه به این بازیکن رسیده، این موضوع می‌تواند شانس او را برای کسب جایزه کاهش دهد تا برنده جایزه تکراری نشود.

البریکان جدی‌ترین رقیب برای بیرانوند

فراس البریکان هم در فصلی که گذشت ۵۱ بازی برای تیم باشگاهی‌اش انجام داد که خروجی آن هشت گل و یک پاس گل بود. اگرچه آمار او خیره کننده نیست، اما او مهم‌ترین گل فصل گذشته فوتبال آسیا را به ثمر رساند و الاهلی عربستان با تک گل بریکان در دقیقه ۹۶ و در وقت‌های اضافه از سد ماشیدا زلویای ژاپن گذشت و قهرمان لیگ نخبگان آسیا شد. احتمالاً البریکان رقیب جدی‌تری برای بیرانوند در مسیر کسب جایزه بهترین بازیکن فوتبال مردان آسیا باشد، اما بخت دروازه‌بان تراکتور و تیم ملی فوتبال ایران هم بالاست که در نهایت پنجشنبه شب تکلیف این موضوع مشخص خواهد شد.

فهرست کامل نامزدهای جوایز فوتبال آسیا در بانکوک ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

بهترین بازیکن سال آسیا (مردان)

علیرضا بیرانوند (تراکتور ایران و تیم ملی ایران)

فراس البریکان (الاهلی عربستان و تیم ملی عربستان)

سالم الدوساری (الهلال عربستان و تیم ملی عربستان)

بهترین بازیکن زن سال آسیا

هالی مک‌نامارا (ملبورن سیتی استرالیا / اورتون انگلیس و تیم ملی استرالیا)

کیم کیونگ یونگ (باشگاه زنان نائه‌گو‌هیانگ کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

کیم هه‌ری (باشگاه زنان ووهان جیانگدا چین / باشگاه زنان سوون اف‌سی کره جنوبی و تیم ملی کره جنوبی)

بهترین بازیکن بین‌المللی آسیایی سال - مردان

آیاسه اوئدا (فاینورد روتردام هلند / لیل فرانسه و تیم ملی ژاپن)

هوانگ این‌بئوم (فاینورد روتردام هلند / پورتو پرتغال و تیم ملی کره جنوبی)

لی کانگ این (پاری‌سن‌ژرمن فرانسه / اتلتیکو مادرید اسپانیا و تیم ملی کره جنوبی)

بهترین بازیکن بین‌المللی آسیایی سال - زنان

آلانا کندی (لندن سیتی لاینِس انگلیس و تیم ملی استرالیا)

کیتلین فورد (تیم زنان آرسنال انگلیس و تیم ملی استرالیا)

یویی هاسه‌گاوا (تیم زنان منچسترسیتی انگلیس و تیم ملی ژاپن)

بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا

حسین طیبی (گهر زمین ایران و تیم ملی ایران)

سعید احمدعباسی (گیتی‌پسند ایران و تیم ملی ایران)

محمد عثمان‌موسا (جیمبی کارتاخنا اسپانیا و تیم ملی تایلند)

بهترین مربی سال آسیا - مردان

جوزف مونتمورو (تیم ملی زنان استرالیا)

گو کورودا (باشگاه اف‌سی ماچیدا زلویا ژاپن)

سادایوشی شیرای (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان ژاپن)

بهترین مربی سال آسیا - زنان

ما شیائوشو (تیم ملی زیر ۱۷ سال زنان چین)

مرضیه جعفری (باشگاه زنان بم خاتون ایران و تیم ملی ایران)

پارک یون جونگ (تیم ملی زیر ۲۰ سال زنان کره جنوبی)

بهترین بازیکن جوان سال آسیا - مردان

ماکی کیتاهارا (باشگاه اف‌سی توکیو ژاپن و ژاپن)

ریون ایچی‌هارا (آلکمار هلند و ژاپن)

ریونوسوکه ساتو (اف‌سی توکیو ژاپن / والنسیا اسپانیا و ژاپن)

بهترین بازیکن جوان سال آسیا - زنان

کیم وون سیم (مدرسه بین‌المللی فوتبال پیونگ‌یانگ / باشگاه ۴.۲۵ کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

یو جونگ هیانگ (باشگاه ۴.۲۵ کره شمالی و تیم ملی کره شمالی)

نوآ فوکوشیما (آکادمی فوتبال فدراسیون ژاپن در فوکوشیما و ژاپن)

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا - سطح پلاتینیوم

فدراسیون فوتبال ژاپن

فدراسیون فوتبال اردن

فدراسیون فوتبال عربستان سعودی

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا - سطح الماس

فدراسیون فوتبال چین

فدراسیون فوتبال تایلند

فدراسیون فوتبال ویتنام

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا - سطح طلا

فدراسیون فوتبال هنگ‌کنگ، چین

فدراسیون فوتبال هند

فدراسیون فوتبال مالزی

بهترین فدراسیون عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا - سطح یاقوت

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال لائوس

بهترین اتحادیه منطقه‌ای فوتبال آسیا

فدراسیون فوتبال آسه‌آن

فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی

فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه - سطح طلا

فدراسیون فوتبال استرالیا

فدراسیون فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال ژاپن

جایزه تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه - سطح نقره

فدراسیون فوتبال بنگلادش

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال هند

جایزه تقدیر رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فوتبال پایه - سطح برنز

فدراسیون فوتبال کامبوج

فدراسیون فوتبال اندونزی

فدراسیون فوتبال میانمار

جایزه تقدیر از میزبان جام ملت‌های زنان آسیا

فدراسیون فوتبال استرالیا

جایزه الماس آسیا