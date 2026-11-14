مهدی تاج و بازگشت به صحنه جرم؛ مخاطب این بایدها خود شمایید

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، جمله‌ای مشهور در آموزه‌های پلیسی وجود دارد که احتمالاً خیلی‌ها با آن آشنا هستند؛ «مجرم همیشه به صحنه جرم بازمی‌گردد.». البته که این جمله بیشتر در خصوص جرم‌هایی به کار می‌رود که قتلی رخ داده و کاراگاه‌ها معتقدند کسی که قتلی را مرتکب شده و از محل ارتکاب جرم فرار کرده، برای بررسی دوباره به صحنه جرم بازمی‌گردد. با این حال از این جمله در بسیاری از موارد وام گرفته می‌شود که بد نیست با بررسی صحبت‌های اخیر مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال پای او را به میان بکشیم که پاسخگوی حال ناخوش این روزهای فوتبال ایران باشد.

تاج: در ایران ورزشگاه استاندارد نداریم

رئیس فدراسیون فوتبال در کارگاه تخصصی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها که از صبح امروز (شنبه) در هتل آکادمی ملی فوتبال آغاز شده است به موارد بسیاری اشاره کرد. از بایدهایی صحبت کرد و در بخشی دیگر از صحبت‌هایش موضوع استانداردسازی ورزشگاه‌ها را پیش کشید. تاج در این بخش از صحبت‌هایش گفت: «در کشور ورزشگاه استاندارد نداریم. تنها استادیوم پارس شیراز با ارفاق شاید به سطح B برسد، اما سایر ورزشگاه‌ها در این حد هم نیستند و اگر روزی بخواهیم میزبانی آسیایی بگیریم، این مسئله برای‌مان گران تمام خواهد شد.». در این بخش از صحبت‌های رئیس فدراسیون فوتبال احتمالاً نکته جدید و عجیبی وجود نداشته و برای بسیاری روشن بوده که ورزشگاه استاندارد در کشور باقی نمانده است. وقتی ورزشگاه آزادی وارد سومین سال بازسازی شده و هنوز هم آماده برگزاری مسابقه نیست، حال سایر ورزشگاه‌ها که همیشه استاندارد پایین‌تری از این ورزشگاه پیر داشته‌اند، مشخص می‌شود.

پسرفت به جای پیشرفت با ۱۰ سال ریاست تاج

حالا، دلیل اینکه گفته شد باید از جمله «مجرم همیشه به صحنه جرم بازمی‌گردد.» درباره تاج استفاده کرد، چیست؟ تاج در شرایطی این صحبت‌ها را مطرح می‌کند که بیش از ۱۰ سال [به جز مقطعی ۲۱ ماهه] از شروع ریاست او بر فدراسیون فوتبال می‌گذرد و در تمام این سال‌ها امور فوتبال در اختیار او بوده است. اینکه چه افرادی مسئول صدور مجوز حرفه‌ای باشند و چه افرادی مسئول استانداردسازی ورزشگاه‌ها، از سوی تاج تعیین شده‌اند و تمامی امور به دست او اداره شده است. حالا اینکه چرا پس از ۱۰ سال فوتبال ایران به جای پیشرفت، پسرفت کرده و دیگر حتی ورزشگاه استاندارد در کشور نداریم، موضوعی است که مهدی تاج باید پاسخگوی آن باشد.

نتیجه استانداردسازی با سندسازی

البته که پر واضح است، بیشتر ورزشگاه‌های کشور دولتی هستند یا به نهادهای دولتی وابستگی دارند. بخش زیادی از ورزشگاه‌ها توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اداره می‌شوند و ورزشگاه‌هایی همچون امام رضای مشهد، فولاد آره‌نا خوزستان یا نقش جهان اصفهان هم در اختیار نهادهای یا شرکت‌های دولتی آستان قدس رضوی، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه سپاهان هستند. با این حال پل ارتباطی میان این بخش‌ها و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) که پروتکل‌های استانداردسازی را ارائه می‌کند، فدراسیون فوتبال است که مهدی تاج بر آن ریاست دارد. حالا چگونه در تمام این سال‌ها به گواه بسیاری از مدیران فوتبال ایران، سندسازی شد تا باشگاه‌های ایران موفق به دریافت مجوز حرفه‌ای شوند، بماند که بازهم مسئولیت آن برعهده شخص رئیس فدراسیون فوتبال بوده است.

بازگشت به سخنان رهبری این بار خطاب به تاج

مهدی تاج در شرایطی از بایدها برای استانداردسازی و صدور مجوز حرفه‌ای صحبت می‌کند که مخاطب بایدها خود اوست. در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ و در روز ۲۲ خردادماه دیداری میان مسئولان نظام با رهبر انقلاب رقم خورد که آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار خطاب به رئیس جمهور فرمودند: «آقای روحانی مواردی ذکر کردند که باید این کار بشود، باید آن کار بشود؛ مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان! نه هیچ‌کس دیگر.» رئیس فدراسیون فوتبال هم حالا خودش مخاطب تمام بایدهایی است که در کارگاه تخصصی صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها به آن اشاره کرده است.

فاز نصیحت برداشتن تاج برای مدیران فوتبال

جالب است که مهدی تاج در بخش دیگری از صحبت‌هایش تلاش کرده به نحوی مدیران باشگاه‌ها را نصیحت کند و درباره مسئله توسعه برای آنها سخنوری کرده است. رئیس فدراسیون فوتبال در این جلسه گفت: «توسعه فوتبال باشگاهی نیازمند کاهش وابستگی مالی، اصلاح ساختار درآمدی و ارتقای استاندارد ورزشگاه‌هاست.» حالا باید از تاج این پرسش را مطرح کرد که چگونه به باشگاه‌ها توصیه می‌کند که وابستگی مالی خود را کاهش دهند، در حالی که حتی برای تأمین هزینه‌های اردویی تیم ملی دستش را در جیب باشگاه‌ها کرده و پاداش ۱۵۰ میلیاردی امیر قلعه‌نویی را هم از محل کمک‌های دولتی پرداخت کرده است؟ مهدی تاج از اصلاح ساختار درآمدی سخن گفته، در حالی که پس از بازگشت دوباره‌اش به فدراسیون فوتبال، بخش مهمی از درآمدهای این فدراسیون از محل جریمه‌ها و آرای کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال تأمین شده است.

مجرم به صحنه جرم بازمی‌گردد

در این فوتبال جایی است که متهم تمامی رخدادهای امروز فوتبال، برای مدیران فوتبال ایران فاز نصیحت برداشته و به آنها توصیه‌هایی را مطرح می‌کند که خودش در اجرای این موارد، کوتاهی کرده و بخش مهمی از مشکلات امروز هم مربوط به ساختار نامناسبی می‌شود که او در فوتبال ایران پیاده‌سازی کرد. حالا اگر برای مهدی تاج از جمله «مجرم همیشه به صحنه جرم بازمی‌گردد.» استفاده نکنیم، از چه جمله‌ای باید استفاده کرد؟