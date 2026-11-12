امیر قلعه‌نویی می‌گوید هنوز نمی‌داند پرواز تیم ملی به عراق، به دلیل مسائل سیاسی لغو شده، وگرنه این سفر انجام نمی‌شد، در حالی که مدیر رسانه‌ای تیم به این موضوع اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، موضوع حضور تیم ملی فوتبال ایران در بصره برای شرکت در دو بازی دوستانه با فلسطین و عراق، دیگر فقط یک مسئله ورزشی و فوتبالی نیست. میزبان در عین بی احترامی، مجوز پرواز به تیم ملی ایران را نداده، اما فدراسیون فوتبال و در رأس آن مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی، ملتمسانه خود را زمینی به بصره رساندند تا مبادا به آماده‌سازی عراق و فلسطین لطمه وارد شود. اقدامی که اگر خیانت به عزت و آبروی ایران نیست، چه اسم دیگری دارد؟

وقتی همه خودشان را به خواب زدند

در همین زمینه، پیش از اینکه تیم ملی از آبادان به صورت زمینی راهی بصره شود، تابناک در گزارشی با عنوان‌ «شأن ایران زیر پای مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی؛ دنیامالی دستور بازگشت تیم ملی به تهران را می‌دهد؟» به این موضوع اشاره کرد که رفتن به این سفر، بازی با عزت و آبروی کشور است. با این حال گویا امیر قلعه‌نویی و تصمیم‌گیرندگان در فدراسیون فوتبال خود را به خواب زده بودند و البته همچنان هم بیدار نشدند.

سرمربی تیم ملی خود را به کوچه علی‌چپ می‌زند

جالب است که امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران در نشست خبری خود که برای این دو دیدار دوستانه برگزار شده ابتدا درباره موضوع سفر تیمش به عراق صحبت کرده و گفته است: «پرواز ما قرار بود از تهران به بصره انجام شود که به ما اطلاع دادند پرواز مستقیم ممکن نیست. تصور کردیم به دلیل مسائل امنیتی این اتفاق رخ داده چون جان انسان‌ها برای‌مان مهم است ولی اگر فکر می‌کردیم مسائل سیاسی در میان بوده و هنوز هم نمی‌دانیم، هرگز به بصره نمی‌آمدیم چون برای ما عزت ایران و مردم ایران از همه‌چیز مهم‌تر است.». قلعه‌نویی در شرایطی این صحبت‌ها را مطرح کرده که انگار هیچ امتیازی برای سطح هوشی افرادی که صحبت‌هایش را می‌شنوند و می‌خوانند قائل نشده و بدون شرم کردن، خود را به بی اطلاعی می‌زند.

اعتراف مدیر رسانه‌ای تیم ملی برخلاف ادعای قلعه‌نویی

سرمربی تیم ملی در شرایطی می‌گوید که فکر می‌کرده لغو پرواز تیم ملی به بصره به دلیل مسائل امنیتی بوده نه سیاسی که محسن معتمدکیا، مدیر رسانه‌ای تیم ملی و مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان پس از پرواز تیم ملی به آبادان و پیش از سفر زمینی تیم به بصره در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آمریکا که در پروژه پرهزینه تحقیر تیم ملی ایران در جام جهانی ٢٠٢۶ ناکام ماند، این‌بار به دولت عراق فشار آورد تا مجوز از قبل صادرشده پرواز تهران–بصره را در دقیقه ۹۰ لغو کند. ‏زهی خیال باطل؛ پیوند عمیق ایران و عراق فراتر از محاسبات دنیوی قلدران عالم است.».

شأن تیم ملی بازیچه دست تاج و قلعه‌نویی

حالا چند پرسش مطرح می‌شود؛ وقتی مدیر رسانه‌ای تیم ملی و مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان می‌گوید که دولت عراق با فشار آمریکا مجوز پرواز تیم ملی را لغو کرده، صرفاً یک ادعای توخالی نیست و درباره آن باید به قطعیت رسیده باشد که اگر چنین نبوده، باید پاسخگو شود. پس اگر مدیر رسانه‌ای تیم ملی متوجه شده که لغو پرواز تیم ملی سیاسی بوده، چطور می‌شود که تصمیم گیرندگانی چون مهدی تاج در فدراسیون فوتبال و امیر قلعه‌نویی به عنوان نفر اول تیم ملی، متوجه چنین چیزی نشده باشند؟ کدام‌یک از این آدم‌ها دروغ می‌گوید و با عزت و آبروی ایران بازی می‌کند؟ مگر شأن تیم ملی، بازیچه دست امثال مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی است که با اقدامات این چنینی، به خاک ایران خیانت کنند و بگویند نمی‌دانستیم اقدام عراقی‌ها برای لغو پرواز سیاسی بوده؟

عزت ایران یا ترمیم جایگاه متزلزل قلعه‌نویی روی نیمکت؟

جالب است امیر قلعه‌نویی، پس از حذف تیم ملی در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، در حالی که جام جهانی ۴۸ تیمی بود و تیم‌های سوم هم شانس صعود به مرحله حذفی را داشتند در نشستی، طلبکار شد و به منتقدان تیم ملی حمله‌ور شد و گفت: «متأسفانه برخی افراد که ادعای وطن‌پرستی دارند، در واقع بی‌وطن و ایران‌فروش هستند و به دنبال تخریب جایگاه تیم ملی حرکت می‌کنند.». اما حالا او عزت و شأن تیم ملی را زیر پا گذشته و تیمش را به صورت زمینی راهی بصره کرده است که شاید پس از مدت‌ها دوری از برد، بتواند با شکست فلسطین جایگاه متزلزل خودش روی نیمکت را ترمیم کند. با این حال، قلعه‌نویی باید پاسخ بدهد که اکنون چه کسی جایگاه تیم ملی را تخریب کرده و چه کسی بی‌وطن و ایران‌فروش است؟

چرا وزیر ورزش و جوانان اقدامی نمی‌کند؟

برخی شنیده‌های خبرنگار تابناک مبنی بر این است که گویا احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان هم از اقدام صورت گرفته ناراحت بوده، اما هنوز این پرسش در جای خود باقی مانده که آیا وزیر ورزش دستوری برای بازگشت تیم ملی به تهران داده است یا نه؟ امیر قلعه‌نویی می‌گوید که اگر می‌دانستند که اقدام برای لغو پرواز تیم ملی سیاسی بوده، این سفر را انجام نمی‌دادند، اما حالا هم دیر نشده و درحالی که مدیر رسانه‌ای تیم ملی و مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان به سیاسی بودن این اقدام اشاره کرده، بهتر است که تیم ملی پیش از برگزاری بازی‌های دوستانه به ایران بازگردد تا بیش از این با عزت و آبروی کشور بازی نکنند. اگر نه، شاید بهتر است که سرمربی تیم ملی این بار جمله تازه‌‌ای بسازد؛ شاید این بار با قلعه‌نویی، بی‌وطن و ایران‌فروش که احتمالاً معنا و مفهوم تازه‌ای هم داشته باشد.