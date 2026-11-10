به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، تیم ملی اردوی خود را آغاز کرد و قرار بود برای حضور در تورنمنتی چهارجانبه با حضور تیم‌های ملی عراق، لبنان و فلسطین، راهی بصره شود، اما پیش از اینکه اردو آغاز شود، اعلام شد که این تورنمنت لغو شده، اما دو بازی دوستانه تیم ملی سر جای خودش باقی است که شاگردان امیر قلعه‌نویی ابتدا به مصاف فلسطین خواهند رفت و سپس دیداری دوستانه با عراق برگزار می‌کنند. دیدارهایی که قرار است در روزهای شنبه، ۲۳ و سه‌شنبه، ۲۶ آبان‌ماه به میزبانی عراقی‌ها در بصره برگزار شود، اما میزبان حتی اصول اولیه میزبانی را در قبال تیم ملی ایران رعایت نکرده و با این حال، مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی، بدون در نظر گرفتن شأن ایران، تیم ملی راه راهی بصره کردند.

جوانگرایی تیم ملی با عملیات فریب؟

اردوی تیم ملی در تهران آغاز شد؛ آن هم در حالی که امیر قعله‌نویی در این اردو تعدادی از بازیکنان باتجربه‌تر را کنار گذاشته و به تعداد بازیکنان جوان‌تر اضافه کرده است. هرچند حتی همین رویه هم به نظر می‌رسد عملیات فریب برای نمایش جوانگرایی باشد، چراکه همزمان با انتشار لیست تیم ملی، بیانیه‌ای بلند بالا هم منتشر شد که عدم حضور بازیکنان پابه‌سن گذاشته یا ناکارآمدی چون علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و... موقتی یا به دلیل مصدومیت بوده و آنها در فیفادی بعدی حضور خواهند داشت. حضور مجدد این نفرات در تیم ملی، به همین معناست که فضایی برای بازیکنان جوان وجود ندارد و معنای دیگر هم این است که کادرفنی تیم ملی با وجود یک سال تعویق جام ملت‌ها، بازهم شهامت ندارد که دست به یک جوانگرایی اساسی و پوست‌اندازی درست بزند.

آنهایی که شأن ایران را در نظر نگرفتند

با عبور از ماجرای فنی، مشکل حالا چیز دیگری‌ست. تیم ملی قرار بود یک روز پس از شروع اردو در تهران، با پروازی مستقیم خود را به بصره برساند تا آماده بازی مقابل فلسطین و عراق شود. با این حال، در شرایطی که دولت عراق مجوز پرواز را صادر کرده بود، اما یک ساعت مانده به پرواز تیم ملی، این مجوز لغو شد و میزبان اجازه نداد که تیم ملی ایران به عنوان میهمان و مدعو به تورنمنتی که تبدیل به بازی دوستانه شده، راهی بصره شود. شاید تصور این باشد که با پیش‌آمد این بی احترامی از سوی عراقی‌ها، تیم ملی ایران هم قید سفر به بصره را زد تا بلکه با این کار، حداقل یک تلنگر جدی به میزبان بزند که عراقی‌ها متوجه شوند که تصمیم لغو مجوز پرواز، بدون پیامد نبوده است. با این حال، نه مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال و نه امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی، شأن ایران را در نظر نگرفتند و اعلام کردند که حاضرند زمینی خود را به عراق برسانند!

سفر زمینی به عراق برای آماده‌سازی عراق

تیم ملی یک ساعت پس از لغو مجوز پرواز مستقیم به بصره، فرودگاه مهرآباد را به سمت آبادان ترک کرد و طبق اعلام فدراسیون فوتبال «ملی‌پوشان پس از ورود به آبادان، مسیر باقی‌مانده تا شهر بصره عراق را به‌صورت زمینی طی خواهند کرد تا خود را برای برگزاری دو مسابقه تدارکاتی برابر تیم‌های ملی فلسطین و عراق آماده کنند.». تصمیمی برخلاف شأن تیم ملی و برخلاف شأن کشور که این پیام را به عراق و احتمالاً دیگر کشورها می‌رساند که ایران تحت هر شرایطی و با هرگونه بی احترامی، کنار می‌آید و حاضر است خود را زمینی به عراق برساند تا تیم ملی این کشور را آماده حضور در جام ملت‌های آسیا کند. چراکه حتی بازی دوستانه با تیمی چون عراق و فلسطین هم هیچ آورده‌ای برای تیمی چون ایران ندارد که خود را مدعی قهرمانی می‌داند و رقیبانش تیم‌هایی چون ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان سعودی هستند.

خائنان به ایران در خط مقدم

خیانت به وطن، فقط جاسوسی نیست؛ خیانت به وطن اشکال مختلفی دارد که یک شکل آن، حفظ نکردن شأن کشور است. یک شکل آن، زیر پا گذاشتن عزت و احترام است که حالا عزت و احترام تیم ملی ایران، زیر پای مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی گذاشته شده تا تیم ملی تحت هر شرایطی تن به انجام دو بازی دوستانه بدهد که چندان هم عایدی برای فوتبال ایران ندارد. خائنان به ایران، قرار نیست همیشه پنهان باشند و به اشکال مختلف جاسوسی کنند، اینجا خائنان به وطن در خط مقدم حضور دارند.

دنیامالی کجای ماجراست؟

البته، موضوع فقط فدراسیون فوتبال نیست. مجوز سفر بین‌المللی تمامی ورزشکاران و تیم‌های ورزشی از سوی شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان صادر می‌شود. جایی که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان هم باید پاسخ بدهد که چگونه اجازه داده با وجود لغو مجوز پرواز، تیم ملی ایران راهی آبادان شود تا بدون در نظر گرفتن عزت و احترام، زمینی خود را به بصره برساند؟ آیا لغو کردن مجوز سفر تیم ملی کار سختی بود یا قرار است به هر شکلی که شده، تن به این بی احترامی داد؟ دنیامالی که به فدراسیون فوتبال دستور داده بود اگر آمریکایی‌ها حتی ویزای یک نفر از اعضای تیم را صادر نکردند، تیم ملی حق سفر به آمریکا را ندارد و نباید در جام جهانی شرکت کند، حالا چگونه راضی شده که تیم ملی با زیر پا گذاشتن شأن ایران، راهی عراق شود؟ آیا وزیر ورزش و جوانان این توانایی را دارد که در این تصمیم بازنگری کند، اجازه سفر زمینی به تیم ملی را ندهد یا اگر چنین اتفاقی رقم خورد، دستور بازگشت تیم ملی را بدهد؟