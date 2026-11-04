جایگاهی که فرزین دبیری تسخیر کرده؛ چشم تاج روشن!

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، برخی جایگاه‌ها یک بار حقوقی دارند و افرادی که در آنجا قرار می‌گیرند، فارغ از هرگونه نقطه نظر یا اعتقاد شخصی، موظف به رعایت آن هستند. فرقی هم ندارد این جایگاه در سیاست است یا ورزش؛ این افراد وقتی می‌پذیرند که ذیل یک ساختاری قرار بگیرند، طبیعتاً موظف به رعایت الزامات نیز هستند که در این شکی نیست. وقتی این موارد رعایت نمی‌شود، از جمله اقدام اخیر فرزین دبیری، بنابراین جایگاه به اشتباه به چنین افرادی رسیده که نیازمند بازنگری است.

در سال‌های اخیر، افرد مختلفی بودند و هستند که بنا به دلایلی [کاری به موجه یا غیرموجه بودن دلایل‌شان نداریم] تلاش می‌کنند که واکنشی اعتراضی نشان دهند؛ واکنش‌هایی که غالباً مقطعی هستند و گاهی تحت فشارهای فضای اجتماعی. با این حال چنین افرادی صرفاً می‌توانند پاسخگوی عمل خود باشند و رویکرد آنها مربوط به جایگاه حقیقی‌شان است و دربرگیرنده جایگاه حقوقی نیست. وقتی واکنش‌های مشابه، از سوی مقام یا مسئولی رقم می‌خورد که جایگاه حقوقی دارد، این موضوع کاملاً متفاوت می‌شود.

فرزین دبیری که در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عضویت دارد، مادامی که در چنین جایگاهی قرار گرفته موظف به رعایت پروتکل‌هایی است که در جایگاه حقوقی او الزام‌آور می‌شود. شاید نیاز به گفتن این نکته نباشد، اما حرکت اخیر این فرد باعث شده تا یادآوری کنیم که افراد و مقامات رسمی کشور، نه تنها وظیفه دارند که به پرچم و سرود ملی احترام بگذارند، بلکه موظف هستند که اگر در فضایی رسمی خلاف این موضوع رقم خورد، از حریم آن دفاع کنند. با این حال فرزین دبیری گویی که جایگاه خود را فراموش کرده یا احتمالاً به صورت اشتباهی در فدراسیون فوتبال صاحب جایگاه شده است.

در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی، پیشکسوت فقید فوتبال که صبح روز سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه برگزار می‌شد، در لحظات آغازین مراسم، سرود ملی کشور در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) پخش شد که فرزین دبیری ترجیح داد از جای خود بلند نشود. در حالیکه او در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عضویت دارد و بنا به جایگاه حقوقی‌اش هم در این مراسم حضور داشته و در ردیف‌های ابتدایی مراسم نشسته است، در غیر این صورت که یک فرد عادی بود که می‌توانست مثل خیلی‌های دیگر در گوشه‌ای از محوطه ورزشگاه بایستد و در مراسم شرکت کند.

بی احترامی این عضو هیئت رئیسه به سرود ملی کشور اما بدون واکنش هم نبوده و او در گفت‌وگویی سعی کرده با توجیهاتی غیر موجه، به این اقدام خود پاسخ دهد. از جمله شلوغی مراسم، رفت و آمد زیاد، پخش سرود بلافاصله پس از قرآن، مشغول بودنش با تلفن همراه و مواردی این چنینی که باعث شده او متوجه پخش سرود نشود. با این حال جالب است که در تصاویری که از او به ثبت رسیده، هیچکدام از این اتفاقات رقم نمی‌خورد و حین پخش سرود، نه فردی از مقابل فرزین دبیری رفت و آمد کرده و نه او با تلفن همراهش مشغول بوده که این نشان می‌دهد او به صورت آگاهانه این اقدام را انجام داده است.

نکته جالب دیگر اینکه، دبیری گفته است: «اگر اشتباهی دیروز رخ داده و کسی رنجیده خاطر شده عذرخواهی می‌کنم.» در حالی که عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال حتی معتقد نیست که اقدام او اشتباه بوده و با قید شرطی «اگر» اعتقاد دارد که شاید اقدام او اشتباه هم نبوده و به درستی حین پخش سرود نشسته است. دبیری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبالی است که مهدی تاج ریاست آن را به عهده دارد که پیش از این هم با حاشیه مشابهی مواجه بود؛ زمانی که بازیکنان تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، حین پخش سرود سکوت کردند، اما این چالش از بازی دوم برطرف شد، اما در همان زمان هم بازیکنان از جمله نیمکت‌نشینان، ترجیح ندادند که به جای ایستادن، بنشینند و اطراف خود را تماشا کنند. حالا وقتی مدیران ارشد فدراسیون، چنین اقدامی می‌کنند، چه انتظاری می‌توان از بازیکنان داشت؟

فرزین دبیری، بدون شک با آگاهی حین پخش سرود کشور از ایستادن امتناع کرد؛ فردی که حتی حاضر نشده اشتباه خود را بپذیرد و با قید شرط «اگر» به این موضوع پرداخته است. چشم مهدی تاج روشن که چنین افرادی را در کنار خود به عنوان تصمیم‌گیرنده برای فوتبال کشور می‌بیند. هرچند با مدیریت او و چنین افرادی است که حال و روز فوتبال کشور به این روز افتاده و تا زمانی که تغییرات شگرفی در بدنه فدراسیون فوتبال رقم نخورد، نباید انتظاری بیش از این داشت. باید همه چیز به همه چیز بیاید و فدراسیون فوتبال و ساختارش، دقیقاً شبیه آدم‌هایی است که در آن مدیریت می‌کنند.