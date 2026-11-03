تشییع پیکر حمید علیدوستی با حضور اهالی ورزش و سینما

به گزارش تابناک؛ مراسم تشییع پیکر زنده‌یاد حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبال ایران، امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان‌ماه) با حضور جمعی از چهره‌های ورزشی و هنری برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر ترانه علیدوستی، دختر زنده‌یاد حمید علیدوستی چهره‌هایی همچون علی دایی، علی پروین، محمد مایلی‌کهن، پیمان معادی و ستاره اسکندری، بازیگران سینما، جواد قراب، عادل فردوسی‌پور، جعفر پناهی، کریم باقری، مهدی مناجاتی، ناصر محمدخانی، بهتاش فریبا، تیمور غیاثی، ابراهیم قاسمپور، امیر قلعه‌نویی،‌ مجید نامجومطلق، محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی، یحیی گل‌محمدی، محمد نوازی، حمید استیلی، هادی نراقی، پرویز برومند، ادموند اختر، علیرضا بابایی، حمید گرشاسبی حضور داشتند.

پیکر حمید علیدوستی از ورزشگاه شهید شیرودی به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا (س) تشییع شد.

پیمان معادی، ستاره سینما در این مراسم گفت: یک روز حمید را در خیابانی دیدم، دنبالش کردم و از او خواستم با من دوست باشد، فعلا از او خداحافظی می‌کنم تا روزی دیگر در خیابانی دیگر جلوی او را بگیرم تا دوستی‌مان را از نو شروع کنیم.

علیدوستی شنبه در پی ابتلا به سرطان پروستات و استخوان و به دنبال ایست قلبی در بیمارستان عرفان نیایش تهران درگذشت.

مراسم ختم این پیشکسوت فوتبال نیز روز جمعه (۱۵ آبان ماه) از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۱۵ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.