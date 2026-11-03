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کد خبر: 100000299 23805 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستی

ترانه علیدوستی زیر تابوت پدرش حمید علیدوستی رفت و با او در ورزشگاه شیرودی وداع کرد. این لحظات را می‌بینید.


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برچسب‌ها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحمید علیدوستی

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دیدگاه‌ها (18)

ناهید عونی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۱

چقدر زشت و زننده ست که جایگاه زن بودن خودتو ندونی و خودتو به این شکل و شمایل در بیاری اونم تو مراسم مرگ بابات ،انگاری باباش بیشتر پسر دوس بوده تا دختر 😏 که خودشو شبیه پسرا کرده

دین۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۳

چنین زنی در مراسم تشییع به آیین مسلمانان نباید شرکت کند، بره در مراسمی که طبق دین خودش برگزار میشه شرکت کنه.

Mn۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۱۸

میت مسلمان حرمت و احترام دارد. بانوان عزیز لطفا در تشییع جنازه با حجابتان احترام میت را نگه دارید

رهگذر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۱۴

ای کاش این خانم بیشتر از این روح پدرشو عذاب نده و خودشو جمع و جور کنه. چه مسیر بد و چه عاقب بدی رو برای خودش انتخاب کرد

زهرا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۹

یه زمانی حتی زنهای بی حجاب در تشییع جنازه روسری سر می‌کردن و اون لحظه یقین داشتن که مرگ برای اونا هم هست و باید جواب اعمالشون رو بدن..‌‌

صادق۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۷

آیا کسانی که در این تشییع شرکت کردند به این فکر کردند که الان آقای علیدوستی کجاست و به کجا رفته و چه پرسش و پاسخی از او صورت می گیرد؟
به اندازه ذره ای هم که باشد حساب خواهد شد

بله۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۰ · در پاسخ به صادق

شمایی که میگی به تو چه، اولا ایشون طبق صحبت رهبر مرتکب دو نوع حرام شدن هم سیاسی و هم شرعی. ثانیا اعتبار و آبرو و همه چیزش از این کشوره که اینجوری نمکدون شکست و پشت پا زد و همراهی کرد با بدخواهون کشورمون. وظیفه تک تک افراد جامعه و دلسوز جامعه هست که وقتی چنین ناهنجاری میبینن جلوشو بگیرن. وقتی فکر خیلی از جوانان ما توسط امثال ایشون مسموم میشه باید جلوشو گرفت

خب ب تو چ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۰ · در پاسخ به صادق

خب ب تو چ

واقعیت ماجرا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۳

دیوانه است خودشو شبیه پسرا درست کرده از اون طرف هم که انگار سیرک راه انداخته برا خودش

یاعلی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۰

میناب فراموش نشود

قادر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۴۲

چقدر مرد شده برا خودش

ahd jhg۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۳

ترانه علیدوستی با حجاب قشنگتره

احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۵ · در پاسخ به ahd jhg

بهتره حجاب رو خراب نکنه

یاسر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۲۸

خداوند صبر دهد روحش شاد

حمید۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۲۸

بیچاره میت. غیر مسلمونا هم یک لچک روی سرشون میاندازن موقع تشییع. این بنده خدا خیلی پرته دیگه. سر لجبازی حاضر نیست توی مراسم میت هم یه چیزی سرش کنه.

رضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۸

انتشار تصاویر یه زن کشف حجاب کرده و تمرکز کانون خبر بر اون فرد چه حاصلی برای شما داره؟!

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۹ · در پاسخ به رضا

اينكه چشمات جوري دو دو ميزنه كه زن برات انقدر تابو است نشانه خيلي بدي است

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۶ · در پاسخ به رضا

زدن این حرفا برای تو چه حاصلی داره؟

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