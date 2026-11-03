ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستی

کپی پیوندچاپ18 دیدگاه23805 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 100000299 | 23805 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۵۴ | 3 November 2026 نبض خبرترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستی ترانه علیدوستی زیر تابوت پدرش حمید علیدوستی رفت و با او در ورزشگاه شیرودی وداع کرد. این لحظات را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000299/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحمید علیدوستی مطالب مرتبطشش ویدیو از تشییع حمید علیدوستی؛ ترانه در کنار علی داییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲روایت حمید علیدوستی از علاقهاش به مرگتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱حمید علیدوستی؛ مردی در سکوتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (18) ناهید عونی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۱ چقدر زشت و زننده ست که جایگاه زن بودن خودتو ندونی و خودتو به این شکل و شمایل در بیاری اونم تو مراسم مرگ بابات ،انگاری باباش بیشتر پسر دوس بوده تا دختر 😏 که خودشو شبیه پسرا کرده موافقم 12مخالفم 16 پاسخ دین۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۳ چنین زنی در مراسم تشییع به آیین مسلمانان نباید شرکت کند، بره در مراسمی که طبق دین خودش برگزار میشه شرکت کنه. موافقم 16مخالفم 14 پاسخ Mn۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۱۸ میت مسلمان حرمت و احترام دارد. بانوان عزیز لطفا در تشییع جنازه با حجابتان احترام میت را نگه دارید موافقم 14مخالفم 9 پاسخ رهگذر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۱۴ ای کاش این خانم بیشتر از این روح پدرشو عذاب نده و خودشو جمع و جور کنه. چه مسیر بد و چه عاقب بدی رو برای خودش انتخاب کرد موافقم 19مخالفم 19 پاسخ زهرا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۹ یه زمانی حتی زنهای بی حجاب در تشییع جنازه روسری سر میکردن و اون لحظه یقین داشتن که مرگ برای اونا هم هست و باید جواب اعمالشون رو بدن.. موافقم 21مخالفم 10 پاسخ صادق۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۷ آیا کسانی که در این تشییع شرکت کردند به این فکر کردند که الان آقای علیدوستی کجاست و به کجا رفته و چه پرسش و پاسخی از او صورت می گیرد؟به اندازه ذره ای هم که باشد حساب خواهد شد موافقم 14مخالفم 4 پاسخ بله۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۴۰ · در پاسخ به صادق شمایی که میگی به تو چه، اولا ایشون طبق صحبت رهبر مرتکب دو نوع حرام شدن هم سیاسی و هم شرعی. ثانیا اعتبار و آبرو و همه چیزش از این کشوره که اینجوری نمکدون شکست و پشت پا زد و همراهی کرد با بدخواهون کشورمون. وظیفه تک تک افراد جامعه و دلسوز جامعه هست که وقتی چنین ناهنجاری میبینن جلوشو بگیرن. وقتی فکر خیلی از جوانان ما توسط امثال ایشون مسموم میشه باید جلوشو گرفت موافقم 7مخالفم 4 خب ب تو چ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۳۰ · در پاسخ به صادق خب ب تو چ موافقم 5مخالفم 9 واقعیت ماجرا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۳:۰۳ دیوانه است خودشو شبیه پسرا درست کرده از اون طرف هم که انگار سیرک راه انداخته برا خودش موافقم 14مخالفم 6 پاسخ یاعلی۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۰ میناب فراموش نشود موافقم 17مخالفم 4 پاسخ قادر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۴۲ چقدر مرد شده برا خودش موافقم 11مخالفم 8 پاسخ ahd jhg۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۳ ترانه علیدوستی با حجاب قشنگتره موافقم 16مخالفم 4 پاسخ احمد۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۵۵ · در پاسخ به ahd jhg بهتره حجاب رو خراب نکنه موافقم 5مخالفم 1 یاسر۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۲۸ خداوند صبر دهد روحش شاد موافقم 12مخالفم 2 پاسخ حمید۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۲۸ بیچاره میت. غیر مسلمونا هم یک لچک روی سرشون میاندازن موقع تشییع. این بنده خدا خیلی پرته دیگه. سر لجبازی حاضر نیست توی مراسم میت هم یه چیزی سرش کنه. موافقم 17مخالفم 10 پاسخ رضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۸ انتشار تصاویر یه زن کشف حجاب کرده و تمرکز کانون خبر بر اون فرد چه حاصلی برای شما داره؟! موافقم 23مخالفم 44 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۳۹ · در پاسخ به رضا اينكه چشمات جوري دو دو ميزنه كه زن برات انقدر تابو است نشانه خيلي بدي است موافقم 17مخالفم 8 حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۶ · در پاسخ به رضا زدن این حرفا برای تو چه حاصلی داره؟ موافقم 23مخالفم 12 دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (18)
چقدر زشت و زننده ست که جایگاه زن بودن خودتو ندونی و خودتو به این شکل و شمایل در بیاری اونم تو مراسم مرگ بابات ،انگاری باباش بیشتر پسر دوس بوده تا دختر 😏 که خودشو شبیه پسرا کرده
چنین زنی در مراسم تشییع به آیین مسلمانان نباید شرکت کند، بره در مراسمی که طبق دین خودش برگزار میشه شرکت کنه.
میت مسلمان حرمت و احترام دارد. بانوان عزیز لطفا در تشییع جنازه با حجابتان احترام میت را نگه دارید
ای کاش این خانم بیشتر از این روح پدرشو عذاب نده و خودشو جمع و جور کنه. چه مسیر بد و چه عاقب بدی رو برای خودش انتخاب کرد
یه زمانی حتی زنهای بی حجاب در تشییع جنازه روسری سر میکردن و اون لحظه یقین داشتن که مرگ برای اونا هم هست و باید جواب اعمالشون رو بدن..
آیا کسانی که در این تشییع شرکت کردند به این فکر کردند که الان آقای علیدوستی کجاست و به کجا رفته و چه پرسش و پاسخی از او صورت می گیرد؟
به اندازه ذره ای هم که باشد حساب خواهد شد
شمایی که میگی به تو چه، اولا ایشون طبق صحبت رهبر مرتکب دو نوع حرام شدن هم سیاسی و هم شرعی. ثانیا اعتبار و آبرو و همه چیزش از این کشوره که اینجوری نمکدون شکست و پشت پا زد و همراهی کرد با بدخواهون کشورمون. وظیفه تک تک افراد جامعه و دلسوز جامعه هست که وقتی چنین ناهنجاری میبینن جلوشو بگیرن. وقتی فکر خیلی از جوانان ما توسط امثال ایشون مسموم میشه باید جلوشو گرفت
خب ب تو چ
دیوانه است خودشو شبیه پسرا درست کرده از اون طرف هم که انگار سیرک راه انداخته برا خودش
میناب فراموش نشود
چقدر مرد شده برا خودش
ترانه علیدوستی با حجاب قشنگتره
بهتره حجاب رو خراب نکنه
خداوند صبر دهد روحش شاد
بیچاره میت. غیر مسلمونا هم یک لچک روی سرشون میاندازن موقع تشییع. این بنده خدا خیلی پرته دیگه. سر لجبازی حاضر نیست توی مراسم میت هم یه چیزی سرش کنه.
انتشار تصاویر یه زن کشف حجاب کرده و تمرکز کانون خبر بر اون فرد چه حاصلی برای شما داره؟!
اينكه چشمات جوري دو دو ميزنه كه زن برات انقدر تابو است نشانه خيلي بدي است
زدن این حرفا برای تو چه حاصلی داره؟
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