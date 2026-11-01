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5 دیدگاه16101 بازدید ثبت‌شدهفیلم
ورزش
کد خبر: 100000094 16101 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

آخرین حرف‌های حمید علیدوستی مقابل دوربین

آخرین حرف‌های زنده یاد حمید علیدوستی پیشکسوت بااخلاق فوتبال ایران و پدر ترانه علیدوستی مقابل دوربین را می‌بینید و می‌شنوید.




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برچسب‌ها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحمید علیدوستی

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دیدگاه‌ها (5)

موسوی علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۷

با صفا بود .. یک رنگ بود

اهل زور تظاهر نبود

مردمی و مردم دوست

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده بود به عشق ...

روحش شاد یادش در دل همه

🍀🍀🍀🍀🍀🍀😔😔😔🍀🍀🍀🍀

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۲۱

خدا رحمتشون کنه روحشون در آرامش

ali۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۰۴

با سلام تا همین هفته پیش اکثریت مردم ایران ترانه علیدوستی را میشناختند ولی اطلاعاتی در مورد پدر وی نداشتند حالا نمیدونم چطور شده است که بعد از مرگ حمید علیدوستی کلیک تبختر و بپزرگ منشی روزنامه ها گل کرده و دارند از ایشان با نامهای مختلف اسصم میبرند و مردم را در این بزنگاه تاریخی با کلی سوال که تا کنون کجا بود فوتبیالیست بود پدر اون بود و غیره باقی گذاردید
جملاتی مثل حمید علیدوستی با کلمات گل میزد و یا غیر دیگر نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است

صفا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۱:۳۴

آقای علیدوستی - خداوند روح ایشان را غریق رحمت و مغفرت نماید- برای خودشان شخصیتی بارز و دوست داشتنی بود و نیازی به معرفی ایشان از طریق دخترشان نیست

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۱۲

روحش شاد فوتبال بی نظیر اخلاق مدار و با صفا

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