کپی پیوندچاپ5 دیدگاه16101 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش›ورزش فیلم<<ورزش<<ورزش ورزش کد خبر: 100000094 | 16101 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۳:۲۱ | 1 November 2026 نبض خبرآخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربین آخرین حرفهای زنده یاد حمید علیدوستی پیشکسوت بااخلاق فوتبال ایران و پدر ترانه علیدوستی مقابل دوربین را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000094/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ترانه علیدوستیویدیونبض خبرحمید علیدوستی گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (5) موسوی علیرضا۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۱۷ با صفا بود .. یک رنگ بود اهل زور تظاهر نبود مردمی و مردم دوست هرگز نمیرد آنکه دلش زنده بود به عشق ... روحش شاد یادش در دل همه 🍀🍀🍀🍀🍀🍀😔😔😔🍀🍀🍀🍀 موافقم 0مخالفم 1 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۲۱ خدا رحمتشون کنه روحشون در آرامش موافقم 1مخالفم 0 پاسخ ali۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۸:۰۴ با سلام تا همین هفته پیش اکثریت مردم ایران ترانه علیدوستی را میشناختند ولی اطلاعاتی در مورد پدر وی نداشتند حالا نمیدونم چطور شده است که بعد از مرگ حمید علیدوستی کلیک تبختر و بپزرگ منشی روزنامه ها گل کرده و دارند از ایشان با نامهای مختلف اسصم میبرند و مردم را در این بزنگاه تاریخی با کلی سوال که تا کنون کجا بود فوتبیالیست بود پدر اون بود و غیره باقی گذاردید جملاتی مثل حمید علیدوستی با کلمات گل میزد و یا غیر دیگر نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است موافقم 2مخالفم 4 پاسخ صفا۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۲۱:۳۴ آقای علیدوستی - خداوند روح ایشان را غریق رحمت و مغفرت نماید- برای خودشان شخصیتی بارز و دوست داشتنی بود و نیازی به معرفی ایشان از طریق دخترشان نیست موافقم 13مخالفم 2 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۱۲ روحش شاد فوتبال بی نظیر اخلاق مدار و با صفا موافقم 18مخالفم 0 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (5)
با صفا بود .. یک رنگ بود
اهل زور تظاهر نبود
مردمی و مردم دوست
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده بود به عشق ...
روحش شاد یادش در دل همه
🍀🍀🍀🍀🍀🍀😔😔😔🍀🍀🍀🍀
خدا رحمتشون کنه روحشون در آرامش
با سلام تا همین هفته پیش اکثریت مردم ایران ترانه علیدوستی را میشناختند ولی اطلاعاتی در مورد پدر وی نداشتند حالا نمیدونم چطور شده است که بعد از مرگ حمید علیدوستی کلیک تبختر و بپزرگ منشی روزنامه ها گل کرده و دارند از ایشان با نامهای مختلف اسصم میبرند و مردم را در این بزنگاه تاریخی با کلی سوال که تا کنون کجا بود فوتبیالیست بود پدر اون بود و غیره باقی گذاردید
جملاتی مثل حمید علیدوستی با کلمات گل میزد و یا غیر دیگر نوش دارویی بعد از مرگ سهراب است
آقای علیدوستی - خداوند روح ایشان را غریق رحمت و مغفرت نماید- برای خودشان شخصیتی بارز و دوست داشتنی بود و نیازی به معرفی ایشان از طریق دخترشان نیست
روحش شاد فوتبال بی نظیر اخلاق مدار و با صفا
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