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بمب‌گذاری در کارخانه اتانول آمریکا

کد خبر: 4201795تاریخ انتشار: 1200 بازدید

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به گزارش تابناک؛ در پی شناسایی یک بمب در کارخانه تولید اتانول «بیواورجا» در شهر پیوریا در ایالت ایلینوی آمریکا، مقام‌های محلی دستور تخلیه مناطق اطراف این تأسیسات را صادر کردند و بخش گسترده‌ای از مرکز شهر همچنان در وضعیت قرنطینه قرار دارد.

ریتا علی، شهردار پیوریا، در نشست خبری اعلام کرد که یک وسیله انفجاری شناسایی شده و مقام‌ها از معتبر بودن تهدید و بمب بودن این وسیله اطمینان دارند.

تخلیه مناطق اطراف کارخانه اتانول پس از تأیید تهدید بمب‌گذاری

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دستور تخلیه شامل تمامی مناطق واقع در شعاع یک مایلی کارخانه در خیابان ادموند است و بخش‌هایی از دو شهر پیوریا و پیوریای شرقی را دربرمی‌گیرد. ساکنان و شاغلان این مناطق تا اطلاع ثانوی باید محل را ترک کنند.

نیروهای امدادی و امنیتی همچنان در محل حضور دارند و علاوه بر بررسی وسیله انفجاری شناسایی‌شده، در حال جست‌وجوی تأسیسات گسترده کارخانه برای یافتن تجهیزات یا بسته‌های مشکوک احتمالی دیگر هستند.مقام‌های محلی تاکنون جزئیات بیشتری درباره منشأ تهدید یا عاملان احتمالی این حادثه اعلام نکرده‌اند.

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بمب گذاریدستور تخلیهکارخانه اتانول آمریکا

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