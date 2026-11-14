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تصاویر قبل و بعد از توقف پروازها در آمریکا

پایگاه فلایت رادار تصاویر وضعیت آسمان آمریکا را قبل و بعد از توقف پروازها در این کشور منتشر کرد.

کد خبر: 4201736تاریخ انتشار: 1209 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ پایگاه فلایت‌رادار تصاویری از وضعیت آسمان آمریکا پیش و پس از توقف پروازها منتشر کرده است. این تصاویر، کاهش چشمگیر هواپیماهای قابل مشاهده بر فراز این کشور را نشان می‌دهد.


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آمریکافرودگاه های آمریکاتوقف پروازهاآسمان آمریکاپروازهای آمریکایی

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