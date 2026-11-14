پایگاه فلایت رادار تصاویر وضعیت آسمان آمریکا را قبل و بعد از توقف پروازها در این کشور منتشر کرد.

تصاویر قبل و بعد از توقف پروازها در آمریکا

به گزارش تابناک؛ پایگاه فلایت‌رادار تصاویری از وضعیت آسمان آمریکا پیش و پس از توقف پروازها منتشر کرده است. این تصاویر، کاهش چشمگیر هواپیماهای قابل مشاهده بر فراز این کشور را نشان می‌دهد.



