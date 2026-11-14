شرکت مسافربری ریلی «امتراک» آمریکا از بروز اختلال فنی گسترده در وب‌سایت و اپلیکیشن موبایل خود و افزایش بی‌سابقه حجم تماس‌های مشتریان خبر داد.

به گزارش تابناک؛ این اختلال در پی هجوم مسافران برای جایگزینی سفرهای هوایی با قطار، پس از توقف سراسری پروازهای آمریکا رخ داده است.

به گزارش فاکس‌نیوز، شرکت راه‌آهن آمریکا (امتراک) اعلام کرد که وب‌سایت رسمی و اپلیکیشن موبایل این شرکت با مشکلات و اختلالات فنی گسترده‌ای مواجه شده‌اند و کاربران در تلاش برای رزرو بلیت با پیام‌های خطا روبرو می‌شوند.

امتراک در بیانیه‌ای در این باره توضیح داد: «ما بابت پیام‌های خطا در وب‌سایت و اپلیکیشن خود و همچنین دشواری در دسترسی به نماینده عذرخواهی می‌کنیم. ما در حال حاضر به دلیل مشکلات مداوم خطوط هوایی، با حجم تماس‌های بالاتر از حد معمول مواجه هستیم. توصیه می‌کنیم بعداً دوباره تلاش کنید».

بر اساس گزارش فاکس‌نیوز، این اختلال در حالی رخ می‌دهد که هزاران مسافر آمریکایی پس از صدور دستور توقف سراسری پروازها توسط اداره هوانوردی فدرال FAA ، به سمت گزینه‌های جایگزین حمل‌ونقل از جمله قطار روی آورده‌اند و همین امر موجب افزایش شدید تقاضا و ترافیک وب‌سایت و اپلیکیشن امتراک شده است. خطوط خدمات مشتریان این شرکت نیز با حجم فراوانی از تماس‌های مسافران سرگردان مواجه شده است.

این رویداد در حالی رخ می‌دهد که بحران هوانوردی آمریکا همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش‌ها، تا ساعت ۴: ۴۵ بعدازظهر به وقت ساحل شرقی، بیش از ۷۸۰۰ پرواز با تأخیر و حدود ۳۵۰ پرواز لغو شده است. اختلال در سامانه‌های آنلاین امتراک به عنوان یکی از پیامدهای جانبی این بحران، فشار مضاعفی را بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی آمریکا وارد کرده است.

منبع: ایسنا



