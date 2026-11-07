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هشدار امنیتی آمریکا درباره حملات احتمالی در منطقه

گرانی امنیتی آمریکا در خاورمیانه بالا گرفت؛ واشنگتن با صدور هشداری تازه، از شهروندانش خواست نسبت به تهدیدهای احتمالی در منطقه هوشیار باشند.

کد خبر: 4200371تاریخ انتشار: 582 بازدید۰
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به گزارش تابناک؛ در حالی که ناامنی در منطقه غرب آسیا در نتیجه تجاوزات آمریکا و شرکایش ادامه دارد، سفارت واشنگتن در ابوظبی یک هشدار امنیتی تازه صادر کرد.

در بیانیه این سفارت آمده است: «شهروندان آمریکایی که در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارند، باید به دلیل افزایش تهدید حملات مسلحانه از سوی حوثی‌های تحت 
حمایت ایران و همچنین تلاش‌های ایران برای هدف قرار دادن مقامات دولتی ایالات متحده در این منطقه، هوشیاری خود را به شدت افزایش دهند.»

سفارت آمریکا در امارات افزود: «نسبت به احتمال لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و ایجاد اختلال در سفرها آگاه و هوشیار باشید.»

طبق گزارش شبکه الجزیره، پیش‌از این هشدار سفارت واشنگتن در ابوظبی، سفارت آمریکا در عربستان سعودی نیز هشدار مشابهی صادر کرده بود.
منبع: فارس
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برچسب ها

آمریکاابوظبیهشدار امنیتی

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