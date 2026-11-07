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ترامپ: من هنوز رئیس‌جمهورم

صفحه اینستاگرام کاخ سفید در پی شکست «تحقیرآمیز» جمهوری‌خواهان، پستی منتشر کرد که نه‌تنها فضا را به نفع دونالد ترامپ تغییر نداد، بلکه زمینه تمسخر این رئیس‌جمهور را هم فراهم کرد.

کد خبر: 4200308تاریخ انتشار: 3732 بازدید۲

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صفحه اینستاگرام کاخ سفید پس از پیروزی دموکرات‌ها، مجبور شد به مردم این کشور یادآوری کند که همچنان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور است. کاخ سفید در واقع تلاش کرد قدرت ترامپ را به رخ رقیبانش و مردم آمریکا بکشاند، اما این اقدام نتیجه عکس داشت.بسیاری از کاربران خارجی در فضای مجازی این تصویر را به سُخره گرفته‌اند. آن‌ها با کنایه به ترامپ نوشته‌اند که «کسی که خودش را شاه می‌نامد، در واقع پادشاه حقیقی و اصلی نیست.»

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فرد دیگری با تمسخر رئیس‌جمهور آمریکا نوشته: «فکر کن مجبور باشی به مردم یادآوری کنی که هنوز رئیس‌جمهوری.»

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کاربری دیگر طول مدت ریاست‌جمهوری ترامپ و احتمال استیضاح‌شدن او را به یادش آورده و نوشته است: «این بخش را فراموش کردی که رئیس‌جمهور هستی، اما نه برای مدتی طولانی.»

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یکی دیگر از مردم آمریکا، اتفاق نادر و کم‌نظیر انتخابات اخیر را به یاد ترامپ آورده که در آن مردم ایالت تگزاس به دموکرات‌ها رأی دادند. این در حالی است که تگزاس در طول دهه‌های مختلف، همیشه به رنگ قرمز و حامی جمهوری‌خواهان بوده است.
او نوشته که ترامپ با اقداماتش «تگزاس را به رنگ آبی (رنگ دموکرات) درآورد.»

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فرد دیگری، سیاست‌های ترامپ را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و برای نشان‌دادن میزان وخامت اوضاع، از صفتی بسیار زشت برای این سیاست‌ها استفاده کرده است.

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انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا روز سه‌شنبه گذشته برگزار شد و در نهایت، حزب دونالد ترامپ هم سنا و هم مجلس نمایندگان را واگذار کرد. بدین ترتیب، آزادی عمل این رئیس‌جمهور برای خیلی از تصمیمات، محدود شد. بسیاری، جنگ علیه ایران را عامل اصلی این شکست، عنوان کرده‌اند.

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برچسب ها

آمریکاانتخاباتکاخ سفیدرئیس جمهورترامپ

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۵۸

بدبخت بیچاره ی آدم کش

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۲:۵۲

ترامپ یک خودشیفته بزدل دروغگوست.
اینجور افراد همیشه میخواهند در کانون توجه باشند. به همین دلیل دست به هر کاری میزنند تا اینطور بشود. الان هم این بابا دست به هر جنایتی زده اما به در بسته خورده و افسرده شده بنابراین شروع به پرخاشگری کرده است. درست مثل گربه ای که در یک اطاق دربسته گیر کرده باشد. لذا دنیا الان باید مواظب این فرد شرور گیرافتاده در گوشه رینگ باشد

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