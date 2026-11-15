ازکی‌وام در ادامه توسعه خدمات مالی دیجیتال و گسترش دسترسی گروه‌های مختلف جامعه به اعتبار، طرح جدیدی را ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط سازمان تأمین اجتماعی راه‌اندازی کرده است. این طرح امکان دریافت اعتبار خرید تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان با دوره‌های بازپرداخت تا ۲۴ ماهه را فراهم می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی ازکی‌وام، این خدمت با هدف تسهیل دسترسی بازنشستگان به خدمات اعتباری و فراهم‌کردن امکان استفاده از اعتبار خرید در بستر دیجیتال ارائه شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند بدون نیاز به ارائه چک یا معرفی ضامن و با استفاده از فیش حقوقی بازنشستگی به‌عنوان پشتوانه اعتبار، درخواست خود را به‌صورت آنلاین ثبت کنند.

میزان اعتبار تخصیص‌یافته بر اساس حقوق بازنشستگی، توان بازپرداخت و نتیجه بررسی درخواست متقاضی تعیین می‌شود. پس از تأیید درخواست و تکمیل مراحل مربوطه، اعتبار در کیف پول حساب کاربری متقاضی در ازکی‌وام شارژ می‌شود.

اعتبار این طرح در تمام فروشگاه‌های طرف قرارداد ازکی‌وام که شامل حوزه‌های متنوعی از جمله کالاهای دیجیتال، خدمات و گردشگری می‌شود، قابل استفاده است. همچنین فرایند ثبت درخواست و پیگیری مراحل دریافت اعتبار به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و متقاضیان نیازی به مراجعه حضوری به بانک یا شعب تأمین اجتماعی ندارند. نخستین قسط نیز یک ماه پس از دریافت اعتبار سررسید می‌شود.

علیرضا هوشمند معاون کسب‌وکار ازکی‌وام در تشریح هدف راه‌اندازی این خدمت بیان کرد: «توسعه دسترسی به خدمات اعتباری برای گروه‌های مختلف جامعه، یکی از محورهای توسعه خدمات ازکی‌وام است. ارائه طرح ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در همین راستا انجام شده تا این گروه از جامعه بتوانند از ظرفیت خدمات مالی دیجیتال برای تأمین بخشی از نیازهای خرید خود استفاده کنند.»

براساس اعلام ازکی‌وام، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای مشاهده جزئیات طرح و ثبت درخواست می‌توانند به وب‌سایت ازکی‌وام مراجعه کنند.