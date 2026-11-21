تصویری کمتر دیده شده از عزت‌الدوله، همسر امیرکبیر و خواهر ناصرالدین‌شاه را در دوران جوانی تماشا می‌کنید.

به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از عزت‌الدوله، همسر امیرکبیر و خواهر ناصرالدین‌شاه را در دوران جوانی تماشا می‌کنید.

ملک‌نسا خانم معروف به ملک‌زاده خانم و ملقب به عزت‌الدوله (شاهدخت قاجار) دختر محمدشاه و ملک‌جهان خانم، همسر دوم امیرکبیر و خواهر ناصرالدین‌شاه بود. به ابتکار ناصرالدین‌شاه، عزت‌الدوله با امیرکبیر ازدواج کرد که البته ملک‌جهان خانم با این ازدواج مخالف بود.