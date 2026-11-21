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تصویری کمتر دیده شده از همسر امیرکبیر
تصویری کمتر دیده شده از عزتالدوله، همسر امیرکبیر و خواهر ناصرالدینشاه را در دوران جوانی تماشا میکنید.
به گزارش تابناک؛ تصویری کمتر دیده شده از عزتالدوله، همسر امیرکبیر و خواهر ناصرالدینشاه را در دوران جوانی تماشا میکنید.
ملکنسا خانم معروف به ملکزاده خانم و ملقب به عزتالدوله (شاهدخت قاجار) دختر محمدشاه و ملکجهان خانم، همسر دوم امیرکبیر و خواهر ناصرالدینشاه بود. به ابتکار ناصرالدینشاه، عزتالدوله با امیرکبیر ازدواج کرد که البته ملکجهان خانم با این ازدواج مخالف بود.
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نظرات بینندگان
این اون موقع دافی برا خودش بوده
بیچاره امیر کبیر این درواقع مجازاتی براش بوده
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