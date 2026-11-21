به گزارش خبرنگار تابناک، در حالی‌که پرداخت قبض برق برای خانوارها به یکی از هزینه‌های ثابت ماهانه تبدیل شده، تعدادی از کاربران تابناک در روزهای اخیر از مشکلاتی در فرآیند مشاهده، بررسی و پرداخت صورت‌حساب‌های برق گلایه کرده‌اند؛ مشکلاتی که به گفته آنان، تنها به افزایش مبلغ قبض محدود نمی‌شود و دشواری دسترسی به ریز محاسبات، سوابق پرداخت، بدهی‌های قبلی و اطلاعات مربوط به دوره مصرف را نیز در بر می‌گیرد.

برخی کاربران از افزایش چندبرابری مبالغ قبض برق خود سخن گفته‌اند؛ گروهی دیگر مدعی‌اند قبض‌های پرداخت‌شده در سامانه قابل مشاهده نیست، دوره صدور قبض تغییر کرده یا مبلغی به‌عنوان بدهی گذشته در صورت‌حساب جدید درج شده، بدون آن‌که امکان بررسی دقیق جزئیات برایشان فراهم باشد. مجموعه این اعتراض‌ها، ضرورت بررسی شفافیت فرآیند صدور قبض و دسترسی مشترکان به اطلاعات مالی مربوط به مصرف برق را مطرح می‌کند.

مبلغ‌ قبض‌ مشخص، اما جزئیات نه!

یکی از محورهای پرتکرار در نظرات کاربران تابناک، دشواری یا عدم امکان مشاهده ریز صورت‌حساب برق در سامانه‌های مربوطه است. برخی مشترکان می‌گویند هنگام مراجعه به سامانه، با اطلاعات ناقص مواجه می‌شوند یا نمی‌توانند صورت‌حساب موردنظر خود را مشاهده و دریافت کنند؛ درحالی‌که برای پرداخت، با مبلغ مشخصی روبه‌رو هستند.

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این مسئله از منظر حقوق مصرف‌کننده اهمیت دارد؛ زیرا پرداخت یک صورت‌حساب، زمانی با اطمینان همراه خواهد بود که مشترک بتواند اطلاعات مربوط به آن را بررسی کند. میزان مصرف ثبت‌شده، تاریخ قرائت کنتور، دوره محاسبه، تعرفه اعمال‌شده، بدهی احتمالی دوره‌های قبل و سایر اقلام درج‌شده در قبض، اطلاعاتی هستند که باید در دسترس مشترک قرار داشته باشند. اگر مشترک تنها با مبلغ نهایی مواجه شود و امکان بررسی اجزای تشکیل‌دهنده آن را نداشته باشد، عملاً قدرت ارزیابی صورت‌حساب و پیگیری اعتراض احتمالی کاهش می‌یابد. چنین وضعیتی حتی اگر ناشی از اختلال فنی یا نقص موقت سامانه باشد، می‌تواند اعتماد کاربران به فرآیند محاسبه و وصول هزینه برق را تحت تأثیر قرار دهد.

مصرف بیشتر یا تغییر در محاسبات قبض؟

بخش دیگری از اعتراض‌ها به افزایش مبالغ قبض برق مربوط است. برخی کاربران در نظرات خود از افزایش قابل توجه صورت‌حساب در مقایسه با دوره‌های گذشته سخن گفته‌اند؛ از جمله مواردی که مبلغ قبض، به ادعای مشترک، از حدود ۵۷ هزار تومان به ۴۸۰ هزار تومان یا از یک میلیون تومان به ۱.۶ میلیون تومان رسیده است. البته این ارقام، نمونه‌هایی از تجربه‌های مطرح‌شده توسط کاربران هستند و به‌تنهایی نمی‌توانند نشان‌دهنده افزایش غیرمتعارف تعرفه یا اشتباه در محاسبه باشند. میزان مصرف، تغییر فصل، مدت دوره محاسبه، تعرفه مصرف و وضعیت مشمولیت در الگوهای مصرف، از عواملی هستند که می‌توانند مبلغ نهایی قبض را تغییر دهند.

با این حال، انتظار مشترک این است که اگر مبلغ صورت‌حساب افزایش قابل توجهی داشته، بتواند علت آن را به‌روشنی مشاهده کند. مقایسه میزان مصرف دوره جاری و گذشته، تعداد روزهای محاسبه، اطلاعات قرائت کنتور و تعرفه‌های اعمال‌شده می‌تواند به رفع ابهام کمک کند؛ اما در صورتی که این اطلاعات به‌آسانی در دسترس نباشد، مشترک برای فهمیدن علت افزایش مبلغ نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

تغییر دوره قبض و اضافه شدن بدهی‌های گذشته!

تغییر دوره صدور قبض از دوماهه به ماهانه، موضوع دیگری است که در میان نظرات کاربران مطرح شده است. برخی مشترکان می‌گویند با تغییر دوره صورت‌حساب، مبالغ قبض‌های جدید با گذشته قابل مقایسه نیست یا تصور می‌کنند هزینه مصرف آنها افزایش یافته است. تغییر دوره محاسبه، به‌خودی‌خود به معنای افزایش هزینه مصرف نیست؛ اما اگر تعداد روزهای محاسبه و میزان مصرف به‌صورت روشن نمایش داده نشود، مقایسه صورت‌حساب‌ها برای مشترک دشوار خواهد شد. به همین دلیل، درج تاریخ ابتدا و انتهای دوره مصرف و تفکیک مصرف واقعی هر دوره، اهمیت ویژه‌ای دارد.

همچنین برخی کاربران از درج بدهی‌های گذشته در قبض جدید یا حذف صورت‌حساب‌های پرداخت‌شده از سامانه گلایه کرده‌اند. این موارد، در صورت تأیید، می‌تواند پیگیری سوابق مالی اشتراک را دشوار کند. مشترک باید بتواند علاوه بر قبض جاری، سوابق پرداخت، مانده بدهی و اطلاعات مربوط به تسویه صورت‌حساب‌های قبلی را نیز مشاهده کند؛ به‌ویژه زمانی که درباره مبلغی اعتراض دارد یا رسید پرداخت در دسترس اوست.

محدودیت سامانه برای مشترکان چندواحدی

در بخشی از نظرات، مشکلات مربوط به مدیریت اشتراک‌های متعدد نیز مطرح شده است. برخی کاربران از محدودیت تعداد اشتراک‌های قابل ثبت در اپلیکیشن «برق من» و دشواری مدیریت اشتراک‌های مجتمع‌های مسکونی سخن گفته‌اند. این موضوع می‌تواند برای مدیران ساختمان، مالکان چند واحد یا افرادی که مسئول پیگیری امور برق چند اشتراک هستند، اهمیت داشته باشد. محدودیت در ثبت اشتراک‌ها یا دشواری احراز هویت، در صورت وجود، ممکن است فرآیند پیگیری قبض‌ها و پرداخت آنها را پیچیده‌تر کند.

در کنار این موارد، بعضی کاربران به اقلام جانبی درج‌شده در قبض، از جمله بیمه یا عوارض، اعتراض داشته‌اند و خواستار توضیح درباره مبنای محاسبه و نحوه درج این مبالغ شده‌اند. شفافیت در تفکیک هزینه مصرف برق از سایر اقلام صورت‌حساب می‌تواند به مشترکان کمک کند تا بدانند دقیقاً بابت چه خدمات یا هزینه‌هایی پرداخت انجام می‌دهند.

پاسخ توانیر به ابهام‌های مشترکان چیست؟

آنچه از مجموعه نظرات کاربران تابناک برمی‌آید، ضرورت پاسخ‌گویی روشن درباره عملکرد سامانه‌های ارائه خدمات به مشترکان است. آیا اختلال در مشاهده قبض‌ها و سوابق پرداخت، ناشی از مشکلات فنی و موقت است یا برخی مشترکان با محدودیت‌های مشخص در دسترسی به اطلاعات مواجه‌اند؟ آیا امکان دریافت نسخه کامل صورت‌حساب، شامل جزئیات مصرف، قرائت کنتور، تعرفه، بدهی و پرداخت‌های قبلی، برای همه مشترکان فراهم است؟

ضرورت رسیدگی به اعتراض‌ها

شرکت‌های توزیع برق باید درباره نحوه رسیدگی به اعتراض‌های مربوط به افزایش مبلغ قبض، امکان اصلاح خطاهای احتمالی و سازوکار ثبت درخواست بررسی مجدد توضیح دهند. اگر مبلغی به‌عنوان بدهی گذشته درج شده باشد، مشترک باید بتواند منشأ آن، دوره مربوطه و وضعیت پرداخت را بررسی کند.

در شرایطی که خدمات عمومی به سمت الکترونیکی شدن حرکت می‌کنند، صرف امکان پرداخت آنلاین برای تکمیل فرآیند خدمت‌رسانی کافی نیست. دسترسی به اطلاعات، مشاهده جزئیات صورت‌حساب، دریافت رسید و امکان اعتراض و پیگیری نیز بخشی از کیفیت خدمات الکترونیکی محسوب می‌شود.

اگرچه گلایه‌های مطرح‌شده از سوی کاربران تابناک هنوز برای اثبات وجود خطای فراگیر در صدور قبض برق کافی نیست؛ اما می‌تواند نشانه‌ای از مشکلاتی باشد که نیازمند بررسی و پاسخ رسمی است. انتظار مشترکان این است که قبض برق تنها یک عدد برای پرداخت نباشد، بلکه صورت‌حساب قابل بررسی و شفافی باشد که تمام جزئیات محاسبه آن در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

در نهایت، مسئله اصلی نه صرفاً افزایش یا کاهش مبلغ قبض، بلکه حق مشترک برای دانستن علت مبلغی است که باید پرداخت کند؛ حقی که تحقق آن، به شفافیت اطلاعات، دسترسی پایدار به سامانه‌ها و پاسخ‌گویی مؤثر شرکت‌های برق وابسته است.