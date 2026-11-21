به گزارش تابناک؛ مرضیه جعفری پس از بازگشت به ایران و کسب عنوان برترین مربی زن فوتبال آسیا‌ در گفت‌وگو با خبرنگاران، با ابراز خوشحالی از کسب این عنوان اظهار داشت: کسب این جایزه باعث خوشحالی من است، اما همان‌طور که همیشه گفته‌ام، این موفقیت یک عنوان شخصی نیست؛ بازیکنانم و تمام افرادی که در این مسیر به من کمک کرده‌اند، سهم بسیار زیادی در به دست آمدن آن دارند.

وی با قدردانی از حمایت بازیکنانش افزود: بازیکنانم همیشه به من لطف داشته‌اند و معتقدم این عنوان بیش از هر چیز حاصل تلاش و همراهی مجموعه‌ای است که در کنار یکدیگر برای رسیدن به موفقیت تلاش کرده‌ایم.

جعفری با اشاره به تفاوت فضای فوتبال بانوان و آقایان تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند به موفقیت فوتبال بانوان کمک کند، دوری از حاشیه‌هاست. در سال‌های اخیر در فوتبال آقایان شاهد حواشی مختلفی، از جمله اعتراض‌ها و بیانیه‌های متعدد هستیم، اما خوشبختانه چنین فضایی در فوتبال بانوان کمتر دیده می‌شود. فوتبال بانوان با انگیزه و سرعت در مسیر رشد حرکت می‌کند و می‌خواهد به جایگاهی هم‌تراز با فوتبال آقایان برسد؛ بنابراین نباید اجازه دهیم مسائل غیرحرفه‌ای و حاشیه‌ها مانع پیشرفت این رشته شود.

برترین مربی زن فوتبال آسیا با تأکید بر ظرفیت بالای فوتبال بانوان ایران خاطرنشان کرد: فوتبال بانوان در کشور ما رشته‌ای نوپاست، اما این ظرفیت را داریم که به یکی از تیم‌های خوب آسیا تبدیل شویم. فوتبال آسیا از قدرت‌های بزرگ فوتبال جهان به شمار می‌رود و برای رقابت با تیم‌های برتر این قاره باید به فوتبال بانوان بها بدهیم، از رویارویی با تیم‌های قدرتمند نترسیم و فرصت بازی با آنها را فراهم کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه توسعه فوتبال بانوان نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت عملی است، گفت: فوتبال بانوان برای پیشرفت به برگزاری بازی‌های برون‌مرزی، چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی، نیاز دارد. این مسابقات می‌تواند به افزایش تجربه بازیکنان و ارتقای سطح فنی فوتبال بانوان کمک کند. در کنار آن، باید در رده‌های پایه نیز به‌صورت جدی کار کنیم و زیرساخت‌های لازم برای پرورش استعدادها را فراهم آوریم.

جعفری درباره وضعیت لیگ برتر فوتبال بانوان نیز اظهار داشت: به نظرم حضور خانم ناظمی و مدیریت خوب ایشان در این بخش بسیار تأثیرگذار بوده است. همچنین حضور تیم‌های بزرگی مانند استقلال، پرسپولیس، سپاهان، گل‌گهر، ملوان و سایر باشگاه‌ها به پویایی و کیفیت لیگ کمک کرده و باعث شده است رقابت‌ها شرایط بهتری پیدا کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر تکرار کسب چنین جوایزی بر شناخته شدن فوتبال بانوان ایران در سطح بین‌المللی گفت: حضور در این مراسم و گفت‌وگو با افرادی که در فرآیند انتخاب نقش داشتند، برای من بسیار جالب بود. بسیاری از آنها درباره فوتبال بانوان ایران سؤال می‌کردند و برایشان قابل توجه بود که این رشته در کشور ما، با وجود نوپا بودن، توانسته است با چنین سرعتی رشد کند.

برترین مربی زن فوتبال آسیا ادامه داد: افرادی که در انتخاب‌ها نقش داشتند، تأکید می‌کردند که فوتبال بانوان ایران را زیر نظر دارند و روند پیشرفت آن برایشان اهمیت دارد. معتقدم چنین موفقیت‌ها و انتخاب‌هایی می‌تواند به شناخته شدن بیشتر فوتبال بانوان ایران در سطح بین‌المللی و فراهم شدن زمینه پیشرفت آن کمک کند.



