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پیروزی دختران فوتسالیست ایران مقابل ایتالیا

تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران با شکست ۳ بر یک ایتالیا مرحله گروهی المپیک جوانان سنگال را با سه برد متوالی به پایان رساند و راهی نیمه‌نهایی شد.

کد خبر: 4200050تاریخ انتشار: 2064 بازدید۰

دختران فوتسالیست
به گزارش تابناک، تیم ملی فوتسال جوانان بانوان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های المپیک جوانان سنگال با نمایشی درخشان موفق شد تیم ملی ایتالیا را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد و با ثبت سه پیروزی پیاپی مرحله گروهی را مقتدرانه به پایان برساند.

ملی‌پوشان جوان کشورمان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران در سومین مسابقه خود از گروه B به مصاف ایتالیا رفتند و در پایان با برتری ۳ بر یک سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آن خود کردند.

دختران فوتسالیست ایران پیش از این نیز با غلبه بر تیم‌های کاستاریکا و کامرون صعود خود به مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌ها را قطعی کرده بودند تا با کسب سه پیروزی متوالی با روحیه‌ای بالا و عملکردی تحسین‌برانگیز راهی مرحله حذفی شوند.

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فوتبال بانواندختران فوتسالیستالمپیک جوانانتیم فوتبال دختران

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