جودوکار ایران برنده مدال نقره المپیک جوانان شد

به گزارش تابناک، سبحان حکیمی تنها نماینده جودو ایران در بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در داکار، امروز روی تاتامی رفت.

او که با هدایت مسعود حاجی‌آخوندزاده روی تاتامی رفت، ابتدا شاکاکو از سیرالئون را با ضربه فنی شکست داد. وی سپس مقابل الراملی از مصر را هم با ضربه فنی از پیش‌رو برداشت تا جواز حضور در فینال این رویداد مهم را کسب کند.

جودوکار شایسته ایران در فینال وزن منهای ۸۱ کیلوگرم، برابر مکس کبولی از اسلوونی صف آرایی کرد و با وجود تلاش فراوان نتوانست به برتری دست یابد و با مدال نقره به کار خود پایان داد.

حکیمی تنها جودوکاران ایران در این رویداد مهم بین‌المللی بود.

