474بازدید
مخبر: آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد
دستیار رهبر معظم انقلاب نوشت: اجلاس شنژن ثابت کرد آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد و ترامپ با دستان خالی از اجلاس چین خارج شد.
به گزارش تابناک؛محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تحولات نامطلوب برای آمریکا در اجلاس اپک و همچنین شکست سیاسی ترامپ در نتیجه دیدارهای او، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:"اجلاس شنژن یک پیام روشن برای منطقه داشت: آمریکا دیگر توان یارکشی علیه ایران را ندارد.
ترامپ با دست پر از وعدههای توخالی وارد چین شد و با دستان خالی و بیانیهای نامطلوب برایش بیرون آمد.
قطعاً امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز خط قرمز ایران است که با ۷ شرط اصولی جمهوری اسلامی تحقق مییابد."
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.