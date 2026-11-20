خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به مفاهیم سوره فتح و رونمایی از کتاب «بشارت فتح» بر اساس منظومه فکری رهبر شهید گفت: همراهی و تبعیت امت از امام و رهبر خود، کلید تحقق وعده‌های الهی، دستیابی به انسجام اجتماعی و رسیدن به فتح و گشایش است.

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام والمسلمین محمدجوادعلی اکبری در نماز جمعه ۲۹ آبان در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران در خطبه اول به مناسبت رونمایی از کتاب بشارت فتح بر اساس منظومه فکری امام شهید گفت: از خوشبختی‌های امت ما برخورداری از دو رهبر قرآنی یعنی امام راحل و امام شهید بود و شخصیت قرآنی آنها سبب توفقیات فراوانی برای جامعه ایرانی شد. در کتاب بشارت فتح هم مجموع سخنان امام شهید ما که در مدت ۳۷ سال آن انسان بزرگ مطرح فرمودند در این کتاب بیان شده که بر استناد آیات قرآنی است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سوره فتح که رهبر شهید در این کتاب به آن تاکید داشتند، افزود: اینکه امام شهید به قرآن مجید و سوره فتح توصیه کرده بودند، وقتی مفاهیم این سوره نورانی را بررسی می‌کنیم، مفاهیم ساخت جامعه اسلامی به سوی تمدن اسلامی در آن دیده می‌شود و بشارت‌های زیادی در آن قرار داده است. همچنین در این سوره تاکید دارد که بر اساس سنت‌های محکم، کلید فتح را به امت می‌دهد در صورتی که همراه امام عصر خود باشند.

حاج علی اکبری یادآور شد: وقتی مردم با امام خود همراه می‌شوند، در حقیقت کلید فتح به آنها سپرده می‌شود. اما خسارت‌های عدم همراهی با ولی خود را هم یادآوری می‌کند. بر همین اساس در این سوره تاکید دارد وقتی مردم چشم و گوششان به فرمان رهبر خود آماده باشد و به آن عمل کنند، در این صورت سنت‌های الهی از جمله همراهی همه هستی با جامعه مومنان و همراهی آنچه که در زمین و آسمان با مومنان علیه جبهه کفر و استکبار فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: سنت دیگر که خداوند برای امت در این سوره نورانی قرار داده، این است که وقتی خداوند بیعت و همراهی مومنان با رهبر خود را می‌بیند، از شما یک مجموعه یکپارچه می‌سازد و فتح قوی و گشایش قوی برای شما فراهم خواهد کرد. همچنین صحبت از استیصال و نفاق در این سوره بیان می‌شود به این دلیل که آنها به سنت‌های الهی بدگمان هستند، خشم خداوند برای آنها اعمال می‌شود.





منبع:ایرنا