برگزاری اولین جلسۀ ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید

به گزارش تابناک، نخستین جلسۀ ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» صبح امروز به ریاست عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور اعضای منصوب این ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در نخستین جلسه این ستاد که اعضای آن طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدمحسن خامنه‌ای رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای منصوب شده بودند، معاون اول رئیس‌جمهور، حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار تهران و شهردار تهران حضور داشتند.

اعضای این ستاد در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود برای برگزاری مراسم سالگرد در ایام ۹ اسفند در ابعاد ملّی و بین‌المللی پرداختند که هدف اصلی آن امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی است.

همچنین اعضای این ستاد بر تقویت بُعد بعثت‌یافتگی ملّت و امّت، تعمیق انسجام ملّی و اسلامی، توجه به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی و اهتمام به فعالیت‌های مردمی، در جریان برنامه‌ریزی‌های این ستاد تأکید کردند.

منبع: فارس