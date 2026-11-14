||14:49
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرسخنگوی وعده صادق، سخنگوی بسیج شد
669بازدید

برگزاری اولین جلسۀ ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید

نخستین جلسۀ ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» صبح امروز به ریاست عارف و با حضور اعضای منصوب برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

کد خبر: 4201790تاریخ انتشار: 669 بازدید

photo_۲۰۲۶-۱۱-۱۴_۱۴-۰۲-۴۱

به گزارش تابناک، نخستین جلسۀ ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» صبح امروز به ریاست عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور اعضای منصوب این ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در نخستین جلسه این ستاد که اعضای آن طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدمحسن خامنه‌ای رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای منصوب شده بودند، معاون اول رئیس‌جمهور، حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار تهران و شهردار تهران حضور داشتند.

اعضای این ستاد در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود برای برگزاری مراسم سالگرد در ایام ۹ اسفند در ابعاد ملّی و بین‌المللی پرداختند که هدف اصلی آن امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی است.

همچنین اعضای این ستاد بر تقویت بُعد بعثت‌یافتگی ملّت و امّت، تعمیق انسجام ملّی و اسلامی، توجه به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی و اهتمام به فعالیت‌های مردمی، در جریان برنامه‌ریزی‌های این ستاد تأکید کردند.

منبع: فارس

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

محمدرضا عارفامام شهیدستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهیداولین سالگرد رهبر شهید انقلاب

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.