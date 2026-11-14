نقش کلیدی پارسیان در توسعه عدالت اجتماعی
تقدیر رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از بانک پارسیان در توانمندسازی اقتصادی نیازمندان
سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ، با اهداء لوحی سپاس، از بانک پارسیان به پاس حمایتهای ارزشمند و نقشآفرینی در مسیر توانمندسازی اقتصادی خانوادههای نیازمند، تسهیل اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، قدردانی کرد.
در این لوح سپاس تاکید گردید که بانک پارسیان با بهرهگیری از ظرفیتهای حاکمیتی و تلاش دلسوزانه در تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، گامهای مؤثری در جهت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و امید و آرامش خاطر برای خانوادههای نیازمند برداشته است.
رئیس کمیته امداد با تأکید بر اهمیت جذب منابع قرضالحسنه برای توسعه اشتغال، از حمایتها و مساعدتهای یحیی فروتن مدیرعامل و کارکنان بانک پارسیان بابت نقش مؤثری که در ارتقاء توانمندیهای اقتصادی و ایجاد استقلال مالی برای ولینعمتان ایفا نمودند، قدردانی کرد.
این تقدیرنامه در راستای تحقق منویات نظام جمهوری اسلامی در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و با هدف تجلیل از نهادهایی که در مسیر خدمت به بندگان و گرهگشایی از مشکلات جامعه تلاش میکنند، صادر شده است.
تمرکز بانک پارسیان بر رفاه اجتماعی با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه
گفتنی است؛ بانک پارسیان در راستای تحکیم بنیان خانواده و تسهیل ازدواج جوانان در سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۷ هزار و ۷۰۰میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کرده که منجر به حمایت از حدود ۱۱۳۰۰ جوان ایرانی برای تشکیل خانواده و آغاز زندگی شده است.
علاوه بر این، بانک پارسیان در سال ۱۴۰۴ نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و کاهش دغدغههای معیشتی خانوادهها در حوزه فرزندآوری، تعداد ۱۵،۹۳۹ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۱۳هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین در بازه زمانی اخیر، پرداخت بیش از ۲۷هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به ۱۹،۷۰۹ نفر از مشمولان طرح اشتغالزایی اجتماعمحور بنیاد برکت و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه، انجام شده است.
بر اساس این گزارش، سیاستهای حمایتی بانک پارسیان شامل تأمین مسکن برای نیازمندان و محرومان نیز میشود و در این راستا، طی مدت یادشده، این بانک ۳ هزار و ۹۲۱ میلیاردریال وام قرضالحسنه به ۲،۸۸۰ نفر پرداخت کرده است.
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