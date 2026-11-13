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سفر رئیس موساد به آمریکا با محوریت ایران

سه منبع آگاه به پایگاه خبری آکسیوس اطلاع دادند که رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) روز جمعه برای گفت‌وگو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ درباره جنگ ایران به واشنگتن سفر کرده است.

کد خبر: 4201650تاریخ انتشار: 540 بازدید۰

رومن گافمن رئیس موساد
به گزارش تابناک، این سفر رومن گوفمن یکی از نزدیک‌ترین افراد به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در شرایطی انجام می‌شود که نخست‌وزیر اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را برای ازسرگیری درگیری‌ها با ایران تحت فشار قرار داده است.

منابع آگاه گفتند گوفمن با جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار می‌کند. به گفته یکی از این منابع، او همچنین قرار است برای دیدار با استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید به میامی سفر کند.

موساد، سیا و کاخ سفید از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرده‌اند.

نتانیاهو پس از انتخابات ۲۷ اکتبر در اسرائیل، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است. گادی آیزنکوت رقیب او، مامور تشکیل کابینه شده است اما هنوز مشخص نیست که آیا موفق به انجام این کار خواهد شد یا نه.

به گفته منابع آگاه، در این میان رهبران مخالف نتانیاهو نگران هستند که او برای تضعیف تلاش‌های آیزنکوت، به دنبال اقدام علیه ایران باشد. در صورت موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه، نتانیاهو از قدرت کنار خواهد رفت.

نتانیاهو روز پنجشنبه به مدت دو ساعت با آیزنکوت دیدار کرد و او را در جریان وضعیت مربوط به ایران قرار داد. یک منبع نزدیک به آیزنکوت گفته که او هیچ اعتقادی به درگیری فوری نظامی با ایران ندارد.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگرئیس سیارومن گافمن

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