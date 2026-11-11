ترامپ: جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت!

به گزارش تابناک،رئیس جمهوردرباره هگست گفت: «، وزیر جنگ، عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته است. او شما را دوست دارد، از شما محافظت می‌کند و تمام تمرکزش بر شماست.

ترامپ درباره ایران گفت: آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرد. ایران از سال ۱۹۷۹ تاکنون در حال جنگ با آمریکا بوده است؛ این مسئله باید مدت‌ها پیش حل‌وفصل می‌شد.

وی ادامه داد: ما پیروز شدیم. می‌خواهیم مطمئن شویم که به یک پیروزی کامل دست پیدا می‌کنیم، نه یک پیروزی ۹۳ درصدی.

ترامپ افزود: امیدوارم دیگر مجبور نباشیم بخش دیگری از این کشور را نابود کنیم؛ قدیمی‌ها می‌گفتند غنیمت‌ها از آنِ پیروز است. اما با رهبری من، می‌توانید دوباره همین جمله را به کار ببرید.

وی در ادامه مدعی شد: جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن جهان جای بهتری خواهد شد.