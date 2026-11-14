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پزشکیان: دولت در تسهیل دسترسی به غذای سالم کنار مردم است

رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.

کد خبر: 4201898تاریخ انتشار: 213 بازدید

پزشکیان
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، امشب (شنبه ۲۳ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«امروز روز جهانی دیابت است. در جلسه ماه گذشته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، آمار نگران‌کننده‌ای از دیابت مطرح شد؛ بیش از ۱۴ درصد مردم مبتلا و حدود ۲۵ درصد در معرض ابتلا هستند.

تغذیه سالم و تحرک کافی ضروری است.

دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.»

توییت پزشکیان

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برچسب ها

دیابترئیس جمهورمسعود پزشکیانامنیت غذاییغذای سالم

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