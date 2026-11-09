پزشکیان: مردم نامحرم نیستند و حق دارند از هر اتفاق خبردار باشند

رئیس جمهور نوشت: مردم نامحرم نیستند و حق دارند از هر اتفاق اقتصادی و فرهنگی از کالابرگ گرفته تا انرژی خبردار باشند.



به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به وزرا و مدیران تاکید کرده‌ام هر اقدامی در دولت باید توأم با مشورت کارشناسان و همراهی مردم باشد.

وی اضافه کرد: مردم نامحرم نیستند و حق دارند از هر اتفاق اقتصادی و فرهنگی از کالابرگ گرفته تا انرژی خبردار باشند.

رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیم‌گیری بر مبنای کارشناسی دقیق و اطلاع‌رسانی شفاف وظیفه دستگاه‌های مسئول است.