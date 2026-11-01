تأکید پزشکیان بر صیانت از معیشت اقشار کمبرخوردار
رئیسجمهور ضمن بررسی آخرین وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور، بر ضرورت اتخاذ سیاستهای منسجم برای تقویت تابآوری اقتصادی، ارتقای انضباط مالی، حذف هزینههای غیرضروری و هدایت منابع به سمت اولویتهای اساسی، بهویژه حمایت از معیشت اقشار کمبرخوردار تأکید کرد.
به گزارش تابناک، جلسه دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور اعضای شورا برگزار شد.
در این جلسه، وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی و اقتصادی، گزارشهای تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخشهای مختلف ارائه کردند. این گزارشها شامل بررسی روند تحولات و عملکرد شاخصهای کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیرهای اقتصادی، ظرفیتها و چالشهای پیشرو و ارزیابی اقدامات و برنامههای دستگاههای مسئول در حوزههای مختلف بود.
در ادامه، راهکارهای هماهنگی بینبخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاستهای اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود و تقویت سازوکارهای مقابله با تکانهها و مخاطرات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستهای منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تابآوری اقتصادی کشور، بر لزوم افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینههای غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویتهای هزینهای و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی و اولویتهای راهبردی کشور شد.
دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقلهای معیشتی مردم باید در کانون تصمیمگیریهای اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کمبرخوردار و آسیبپذیر، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالاها و خدمات ضروری باید از اولویتهای اصلی سیاستگذاری و تخصیص منابع باشد.
در این جلسه همچنین بر ضرورت همافزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی، تقویت انسجام سیاستهای مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخصهای اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
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نظرات بینندگان
3سال گذشت
الان میخوای بگی نگران قشری هستی که خودت فقیرنشین کردی...
اینم که همش قصه حسین کرد تعریف میکنه!!!
با دو تا تصمیمت کلا قشر متوسط و ضعیف ...کردی واردات خودرو و موبایل
قشر بقول شما کم برخوردار موبایل نمیخواد ماشین نمیخواد گرچه ماشین پول نداره ولی امید که داشت
تازه همین دوتا سایر کالاهام گران میکنند اون کالابرگ دود میشه همونطور که الان دود است
بعله درست می فرمایی
اقشار کم درآمد ؟ اصلا مشکل اینجاست که آدم با 100 میلیون درآمد هم با این نرخ نورم و دلار کم درآمد حساب میشه.
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