تصاویری از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در چین منتشر شده که به نظر می‌رسد وی هنگام برگزاری نشست چشمان خود را بسته است؛ تصاویری که گمانه‌زنی‌هایی درباره به خواب رفتن او مطرح کرده است.

به گزارش تابناک؛ تصاویری از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در چین منتشر شده که به نظر می‌رسد وی هنگام برگزاری نشست چشمان خود را بسته است؛ تصاویری که گمانه‌زنی‌هایی درباره به خواب رفتن او مطرح کرده است.

انتشار تصاویری از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) در چین، توجه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است.

منبع: دانشجو



