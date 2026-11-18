در تعدادی از مطالعات محدود، مصرف ماکا با بهبود بعضی علائم یائسگی مانند گرگرفتگی، اختلال خواب و تغییرات خلقی همراه بوده است.

به گزارش تابناک؛ ماکا یا جینسینگ پرویی، گیاهی بومی ارتفاعات آند در کشور پرو است که ریشه آن از گذشته به عنوان ماده غذایی و دارویی سنتی مصرف می‌شده است.

این گیاه در سال‌های اخیر به دلیل احتمال تاثیر بر میل جنسی، باروری و سطح انرژی بدن مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، شواهد علمی درباره بسیاری از این فواید هنوز محدود است و ماکا را نمی‌توان درمانی قطعی برای مشکلات جنسی یا ناباروری دانست.

ماکا و ترکیبات مغذی آن

ماکا با نام علمی Lepidium meyenii به خانواده شب بویان تعلق دارد؛ خانواده‌ای که کلم، بروکلی و گل کلم نیز در آن قرار می‌گیرند. بخش مصرفی این گیاه ریشه آن است که پس از برداشت خشک و معمولا به شکل پودر عرضه می‌شود. کپسول و عصاره مایع نیز از دیگر فرآورده‌های موجود در بازار هستند.

ریشه ماکا حاوی کربوهیدرات، مقداری پروتئین و فیبر است و مواد معدنی و ترکیبات گیاهی مختلفی دارد. رنگ ریشه آن از سفید و زرد تا قرمز و سیاه متغیر است. پودر ماکا را می‌توان به اسموتی، فرنی و برخی غذاها اضافه کرد.

تاثیر احتمالی بر میل جنسی

یکی از شناخته شده‌ترین کاربردهای ماکا، کمک به بهبود میل جنسی است. در چند مطالعه انسانی، مصرف این گیاه با افزایش میل جنسی در برخی افراد همراه بوده است. با این حال، تعداد شرکت کنندگان در پژوهش‌ها محدود بوده و هنوز مشخص نیست این اثر تا چه اندازه قابل تعمیم است. همچنین شواهد کافی وجود ندارد که ماکا را درمان اختلال نعوظ بدانیم.

ماکا و باروری مردان

برخی پژوهش‌های کوچک، احتمال تاثیر ماکا بر غلظت و کیفیت اسپرم را بررسی کرده اند. نتایج یکسان نبوده و هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت مصرف این گیاه باعث افزایش باروری مردان می‌شود. برای اثبات چنین اثری، مطالعات انسانی گسترده‌تر و باکیفیت‌تری لازم است.

احتمال کاهش برخی علائم یائسگی

در تعدادی از مطالعات محدود، مصرف ماکا با بهبود بعضی علائم یائسگی مانند گرگرفتگی، اختلال خواب و تغییرات خلقی همراه بوده است. با این حال، شواهد موجود برای توصیه آن به عنوان جایگزین درمان‌های شناخته شده یائسگی کافی نیست.

تاثیر بر انرژی و عملکرد ورزشی

ماکا به دلیل کاربرد سنتی آن برای افزایش استقامت و انرژی، میان برخی ورزشکاران نیز محبوب شده است. با وجود چند پژوهش اولیه درباره عملکرد ورزشی، شواهد انسانی برای اثبات تاثیر قابل توجه آن بر عضله سازی، قدرت بدنی و استقامت هنوز کافی نیست.

نحوه مصرف و نکات احتیاطی

ماکا به صورت پودر، کپسول و عصاره عرضه می‌شود. مقدار مصرف در فرآورده‌های مختلف متفاوت است و هنوز دوز استاندارد و اثبات شده‌ای برای آن تعیین نشده است. اطلاعات درباره ایمنی مصرف طولانی مدت نیز محدود است.

افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند، دارو مصرف می‌کنند یا باردار و شیرده هستند، بهتر است پیش از استفاده از مکمل‌های ماکا با پزشک مشورت کنند. این گیاه نباید جایگزین بررسی پزشکی ناباروری، اختلالات جنسی یا علائم یائسگی شود.

در صورت تمایل به مصرف ماکا، انتخاب محصول معتبر و پرهیز از مصرف خودسرانه دوزهای بالا اهمیت دارد. این مطلب به منزله تشخیص پزشکی نیست و صرفا با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده است. در صورت نگرانی با پزشک مشورت کنید.