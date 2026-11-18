به گزارش تابناک، اداره روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستانISPR) شامگاه چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «با موفقیتمافوق صوتراکرد؛ اقدامی که نقطه عطف مهم دیگری درپاکستان به شمار می‌رود.»

طبق گزارش روزنامه پاکستانی «داون» ، این سامانه تسلیحاتی به سیستم‌های پیشرفته ناوبری و پیشرانش مجهز است و قابلیت درگیری با اهداف در بردهای طولانی، با دقت بسیار بالا و قدرت تخریب زیاد و با سرعت مافوق صوت را دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است: «این موشک انعطاف‌پذیری عملیاتی و برد تهاجمی فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و در نتیجه، توان بازدارندگی متعارف و وضعیت دفاعی کلی کشور را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.»



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بر اساس بیانیه روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان فرمانده فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان، افسران ارشد نیروهای مسلح، دانشمندان و مهندسان، شاهد این پرتاب آزمایشی بودند.

در ادامه بیانیه آمده است که آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، فیلد مارشال سید عاصم منیر، رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان و فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش به‌دلیل پرتاب موفقیت‌آمیز موشک به ارتش پاکستان تبریک گفتند.

محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، نیز این دستاورد را به مردم کشور تبریک گفت و پرتاب این موشک را «پیشرفتی مهم در حوزه دفاعی» توصیف کرد.

وی افزود: «آزمایش موفقیت‌آمیز موشک کروز مافوق صوت فتاح-۳، نقطه عطف بزرگی در توانمندی‌های دفاعی کشور محسوب می‌شود.»

ماه گذشته، ارتش پاکستان در پیامی از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک کروز مافوق صوت «فتاح-۲» با برد توسعه یافته خبر داد که قادر به هدف قرار دادن دقیق اهداف و شکست دادن سامانه‌های دفاع موشکی است و برد گسترده آن توانایی ارتش این کشور را برای هدف قرار دادن اهداف عمیق افزایش می‌دهد.

منبع: ایسنا