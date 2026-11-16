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عراقچی: ما به پاکستان اعتماد داریم

عراقچی اعلام کرد: ما به پاکستان به‌عنوان یک دوست خوب اعتماد داریم، به‌عنوان کشوری که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد و از همکاری با آنها رضایت داریم.

کد خبر: 4202271تاریخ انتشار: 114 بازدید

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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مصاحبه با تلویزیون پاکستان اعلام کرد: ما به پاکستان به‌عنوان یک دوست خوب اعتماد داریم؛ به‌عنوان کشوری که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد و از همکاری با آنها رضایت داریم.

پاکستان در حال انجام کار خود است. موضوع بسیار پیچیده و دشوار است و همان‌طور که گفتم، ما به برادران پاکستانی خود اعتماد داریم.

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برچسب ها

پاکستانعباس عراقچیتلویزیون پاکستان

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