حسین وفادار درگذشت

حسین وفادار، نوازنده عود و خواننده موسیقی محلی هرمزگان، درگذشت.

به گزارش تابناک، حسین وفادار که مرتضی کریمی (نوازنده عود) خبر درگذشت او را در فضای مجازی اعلام کرده است، در میان اهالی هنر به «حسین‌خان» شناخته می‌شد و در چند دهه فعالیت هنری و با اجرای آثار ماندگاری همچون «صفا و صمیمیت» ، «دختکی بندری» و «دریا» ، نقش مؤثری در حفظ و ترویج موسیقی محلی جنوب داشت.

گفته شده است، او با تسلط بر سبک‌های محلی و بندری و با تکیه بر اصالت‌های موسیقایی منطقه، توانست مخاطبان بسیاری را شیفته هنر خود کند و به‌عنوان یکی از ستون‌های موسیقی عود در جنوب کشور شناخته می‌شد.

منبع: ایسنا