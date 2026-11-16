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تابناک
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حسین وفادار درگذشت

حسین وفادار، نوازنده عود و خواننده موسیقی محلی هرمزگان، درگذشت.

کد خبر: 4202270تاریخ انتشار: 1170 بازدید

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به گزارش تابناک، حسین وفادار که مرتضی کریمی (نوازنده عود) خبر درگذشت او را در فضای مجازی اعلام کرده است، در میان اهالی هنر به «حسین‌خان» شناخته می‌شد و در چند دهه فعالیت هنری و با اجرای آثار ماندگاری همچون «صفا و صمیمیت» ، «دختکی بندری» و «دریا» ، نقش مؤثری در حفظ و ترویج موسیقی محلی جنوب داشت.

گفته شده است، او با تسلط بر سبک‌های محلی و بندری و با تکیه بر اصالت‌های موسیقایی منطقه، توانست مخاطبان بسیاری را شیفته هنر خود کند و به‌عنوان یکی از ستون‌های موسیقی عود در جنوب کشور شناخته می‌شد.

منبع: ایسنا

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برچسب ها

موسیقینوازنده عودحسین وفادار

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