عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به تعهد سازمان سنجش برای اعلام نتایج نهایی کنکور تا پایان آبان گفت: در صورت تأخیر دوباره، کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود استفاده و به وزیر علوم تذکر خواهد داد.

رمضان رحیمی دشتلویی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تأثیر تأخیر در اعلام نتایج نهایی کنکور بر آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش‌آمده، دانشگاه‌ها ناچارند برنامه آموزشی خود را متناسب با زمان باقی‌مانده تنظیم کنند. به همین دلیل ممکن است ترم نخست با تعداد واحدهای کمتری ارائه شود و کلاس‌ها نیز به شکل فشرده و جبرانی برگزار شوند تا دانشجویان بتوانند خود را به پایان نیمسال تحصیلی برسانند.

وی با اشاره به ضرورت جبران عقب‌ماندگی آموزشی افزود: تلاش بر این است که محتوای آموزشی و برنامه‌هایی که برای ترم نخست دانشجویان در رشته‌های مختلف در نظر گرفته شده، به‌گونه‌ای اجرا شود که دانشجویان با وجود محدودیت زمانی بتوانند روند تحصیل خود را دنبال کنند و در پایان ترم با مشکل جدی مواجه نشوند.

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عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس در پاسخ به این پرسش که در صورت تداوم تأخیر سازمان سنجش، کمیسیون چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت: اگر اعلام نتایج باز هم به تعویق بیفتد، از ابزارهای نظارتی کمیسیون استفاده می‌کنیم و تذکر لازم را به وزیر علوم خواهیم داد. همچنین از وزارت علوم می‌خواهیم موضوع را از سازمان سنجش پیگیری کند تا نتایج داوطلبان در سریع‌ترین زمان ممکن اعلام شود.

رحیمی دشتلویی درباره پیگیری‌های انجام‌شده از مسئولان سازمان سنجش نیز تصریح کرد: مسئولان این سازمان تعهد کرده‌اند نتایج را تا پایان آبان اعلام کنند. بنابراین اگر این زمان‌بندی رعایت نشود و تأخیر دیگری رخ دهد، کمیسیون آموزش تذکر و پیگیری‌های نظارتی خود را انجام خواهد داد.