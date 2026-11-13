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گودرزی در گفتگو با تابناک:

رئیس کل بانک مرکزی به مجلس می‌رود / گزارش سیاست‌های پولی و ارزی در دستور کار نمایندگان

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از حضور رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی برای ارائه گزارش درباره سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور در هفته آینده خبر داد.

کد خبر: 4201653تاریخ انتشار: 24 بازدید۰

عباس گودرزی

عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره دستور کار جلسات صحن علنی در هفته آینده، اظهار کرد: جلسات مجلس در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت حضوری ـ وبیناری برگزار خواهد شد.

وی افزود: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان نیز در دستور کار جلسات علنی مجلس قرار دارد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به یکی دیگر از محورهای مهم دستور کار صحن اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی نیز برای ارائه گزارش در خصوص بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی در مجلس حضور خواهد یافت.

به گفته گودرزی، این گزارش موضوعاتی از جمله سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی و تحولات اقتصادی کشور را در بر می‌گیرد.

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برچسب ها

مجلس شورای اسلامیرئیس کل بانک مرکزیدستورکار مجلسجلسات علنی مجلسطرح مقابله با نفوذ بیگانگان

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