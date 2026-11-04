محل برگزاری جلسات مجلس دوباره تغییر کرد

حاج‌رضایی: علیدوستی پس از آن «چهارشنبه‌سوری شوم» از درون دچار ریزش شد/ از تسلی دادن به ترانه عاجز و ناتوانم/ کشتی دست اهلش است، قهرمانی زارع به دلم نشست