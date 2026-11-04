5205بازدید۰
محل برگزاری جلسات مجلس دوباره تغییر کرد
جلسات علنی مجلس پس از چند جلسه برگزاری در ساختمان اصلی بهارستان، بار دیگر به محل جایگزین منتقل شد.
به گزارش تابناک؛ مجلس پس از برگزاری چند جلسه علنی در ساختمان اصلی خود در بهارستان، بار دیگر جلساتش را به محل جایگزین منتقل کرد.
این جلسات با حضور تعداد محدودی از نمایندگان برگزار میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.