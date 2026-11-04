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محل برگزاری جلسات مجلس دوباره تغییر کرد

جلسات علنی مجلس پس از چند جلسه برگزاری در ساختمان اصلی بهارستان، بار دیگر به محل جایگزین منتقل شد.

کد خبر: 100000582تاریخ انتشار: 5205 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ مجلس پس از برگزاری چند جلسه علنی در ساختمان اصلی خود در بهارستان، بار دیگر جلساتش را به محل جایگزین منتقل کرد.

این جلسات با حضور تعداد محدودی از نمایندگان برگزار می‌شود.

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بهارستانجلسات مجلسجلسات علنی مجلس

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