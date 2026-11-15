به گزارش تباناک؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اشاره به تشییع تعدادی از شهدای گمنام در روز جمعه گذشته و گرامی داشت یاد این شهدا در بخشی از سخنان خود به آخرین تحولات غزه و کرانه باختری اشاره کرد و گفت: تحولات دردناکی در فلسطین اشغالی همچنان در حال وقوع است و رژیم صهیونیستی در پیشبرد نسل‌کشی فلسطینی‌ها از زمستان نیز کمک گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت فلسطینی‌ها در این ایام و تصاویر و اخبار منتشر شده در این ارتباط گفت: این وضعیت وجدان هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

بقائی همچنین با اشاره به وضعیت کرانه باختری و اینکه وضعیت این منطقه بهتر از غزه نیست، تاکید کرد: موضوع فلسطین یک موضوع عربی، اسلامی و منطقه‌ای نیست، بلکه مسئله فلسطین، مسئله انسان معاصر است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به پرسشی درباره انتشار گزارش ضدایرانی مدیرکل آژانس در خبرگزاری‌های غربی در آستانه نشست فصلی شورای حکام گفت: درباره نحوه گزارش‌های آژانس، این نهاد دچار یک مشکل ساختاری است و اولین بار نیست که این گزارش‌ها قبل از انتشار رسمی، سر از رسانه‌های غربی درمی‌آورد. این یک نقصی است که آژانس باید با آن برخورد کند، البته اگر اراده‌ای وجود داشته باشد اما به‌نظر می‌رسد این اقدام تعمدی است.

وی افزود: فارغ از بحث شکل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تاثیر رویکردهای جانبدارانه برخی از مدیران آن و البته تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر همان روشن پیشین خود پافشاری می‌کند؛ یعنی گزارش‌دهی یک‌سویه درباره برنامه هسته‌ای ایران و این به اعتبار آژانس به‌عنوان نهاد صلاحیت‌دار بین‌المللی در موضوع هسته‌ای آسیب زده و هم مسئولیت آژانس را در پی خواهد داشت.

بقائی با بیان اینکه «بهانه‌سازی برای تشدید فضا درباره برنامه هسته‌ای ایران سودی برای آن‌ها نداشته است» ، گفت: به این دلیل که در دوره قبلی هم که قطعنامه‌ای صادر کردند، منجر به طرح موضوع در شورای امنیت شد اما می‌دانیم دو عضو دائمی شورا اساسا با این رویکرد موافق نیستند، کلیت موضوع اسنپ‌بک را غیرقانونی می‌دانند و این باعث شده در سطح شورای امنیت هم با نوعی انشقاق مواجه باشیم.

وی افزود: یک نکته‌مهم در این گزارش این است که آژانس جزو موارد معدودی است که مجبور شده اعتراف کند که حملات صورت‌گرفته علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، یک وضعیت بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده و باعث شده فعالیت‌های آژانس در این مختل شود. با وجود این، انتظار رفته و می‌رود که آژانس بدون لکنت و به صورت صریح، این واقعیت را بیان کند که دلیل وضعیت فعلی، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. در دو نوبت در میانه مذاکرات به ایران حمله شد و تاسیسات تحت پادمان تحت حمله قرار گرفت اما متاسفانه آژانس، شورای حکام و شخص مدیرکل این واقعیت عریان را تاکنون نادیده گرفته‌اند.

بقائی تاکید کرد: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشد، ما نمی‌توانیم انتظار تحولی در رابطه با همکاری‌های ایران و آژانس داشته باشیم چراکه خود آژانس هم معترف است که حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران باعث ایجاد این وضعیت شده است.

وی افزود: در مورد موضوع معاهده ان‌پی‌تی، این موضوعی است که باید در نهادهای ذی‌ربط و بر اساس فرایندهای قانونی مربوطه درباره آن تصمیم‌گیری شود. مادامی که عضو معاهده هستیم، به تعهدات مندرج در آن نیز پایبند خواهیم بود.

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منبع: ایسنا



