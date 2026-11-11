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فرهیختگان

کیهان: میز مذاکره پایان جنگ نیست

ارسال سیگنال ضعف و گره زدن معیشت کشور به لبخند دشمن، نتیجه‌ای جز تشدید فشار حداکثری و جری‌شدن او نخواهد داشت.

کد خبر: 4201130تاریخ انتشار: 825 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ جریان مدعی اصلاحات بداند که پایان جنگ و حصول صلح، هرگز از دل میز مذاکره با قاتلان امام شهید و کودکان مظلوم میناب بیرون نمی‌آید.

به گزارش عصر ایران، روزنامه کیهان در یادداشتی افزود: خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» صرفاً در سایه تقویت اقتدار درون‌زا، حفظ دستاوردهای درخشان میدان و شکستن محاصره با اتکا به ظرفیت‌های داخلی ممکن است، نه با امید بستن به واشنگتن!

تجربه تاریخی گواهی می‌دهد که مشکل اصلی کشور، ماهیت مذاکره نیست؛ بلکه ماهیت «دشمن عهدشکن» است.

رژیم تروریست آمریکا هرگز اهل منطق نبوده‌و تنها زبان زور را می‌فهمد.

ارسال سیگنال ضعف و گره زدن معیشت کشور به لبخند دشمن، نتیجه‌ای جز تشدید فشار حداکثری و جری‌شدن او نخواهد داشت.

منبع: کیهان


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برچسب ها

آمریکاایرانصلحمذاکرهایران و آمریکاروزنامه کیهان

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱
در انتظار بررسی:
۴
غیرقابل انتشار:
۱
ناشناسکشور اتصال: US

میز مذاکره پایان هر جنگی است اگر غیر از این است نمونه بیاور . حرفهای بیهود و جنگ‌طلبانه کمکی به کشور نمی کند .

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