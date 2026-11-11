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سقف ۷۲ ساعته برای تعطیلی مدارس در شرایط جنگی

تعطیلی مطلق مدارس حتی در شرایط جنگ حداکثر ۷۲ ساعت امکان پذیر است. دستورالعمل شامل همه‌مدارس اعم از دولتی و غیردولتی و تمام انواع مدارس می‌شود و مناطق با هم فرق دارند.

کد خبر: 4201141تاریخ انتشار: 1191 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ علی محبی رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درباره تدوین و ابلاغ دستورالعمل مدیریت تعطیلات مدارس گفت: ما باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا به سمتی برویم که تعطیلی سراسری ممنوع شود و با مصوبه‌هیئت وزیران، دستورالعملی با امضای وزیر آموزش و پرورش و وزیر کشور به تمام استان‌ها ابلاغ شده است.

به گفته‌وی، شرایط جنگی یکی از عوامل اصلی تعطیلی مدارس بود و طبق دستورالعمل جدید دیگر تعطیلی سراسری مدارس را نخواهیم داشت و برای هر منطقه‌آموزشی بر اساس سطح تهدیدی که مراکز امنیتی یا صداوسیما اعلام می‌کنند، در همان منطقه تصمیم‌گیری می‌شود متناسب با سطح تهدید، وضعیت آموزشی مشخص می‌شود و برای هر دوره‌تحصیلی سناریوی آموزشی مربوط به آن پیش‌بینی می‌شود.

محبی افزود: تعطیلی مطلق حتی در شرایط جنگ حداکثر ۷۲ ساعت است و پس از آن، جلسه‌ای دوباره تشکیل می‌شود تا درباره‌ادامه‌تعطیلی یا بازگشت به آموزش حضوری یا غیرحضوری تصمیم بگیرد. آموزش غیرحضوری نیز حداکثر ۷۲ ساعت تعریف شده و پس از آن باید دوباره در جلسه تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به تجربه‌سال گذشته گفت: چند ماه پایانی سال تحصیلی را کاملاً غیرحضوری برگزار کردیم و از ۹ اسفند که جنگ شروع شد، مدارس تا پایان سال تحصیلی تعطیل ماند و لطمات زیادی دیدیم اما در راهنمای ارسالی به استان‌ها به‌صورت شفاف توضیح داده شده که متناسب با سطح تهدید، نوع وضعیت آموزشی تعیین شود و استثنائات و ملاحظات مربوط به خانواده‌ها نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دو قاعده‌اصلی دستورالعمل را چنین توضیح داد: حفظ جان دانش‌آموزان بالاتر از هر چیز است و آموزش نیز اولویت اصلی است و باید برگزار شود بر همین اساس در برخی مناطق و در شرایط جنگ، حضور برای خانواده‌های مضطرب اختیاری می‌شود و برای جبران آن آموزش جایگزین پیش‌بینی شده است.

محبی تأکید کرد: دستورالعمل شامل همه‌مدارس اعم از دولتی و غیردولتی و تمام انواع مدارس می‌شود و هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است. شورای تأمین جلسه تشکیل می‌دهد اما بر اساس قواعد دستورالعمل و فقط بر مبنای سطح تهدید می‌تواند تصمیم بگیرد و امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای وجود ندارد.

وی درباره‌عوامل دیگر تعطیلی گفت: ما ۶ عامل برای تعطیلی مدارس داریم که جنگ یکی از آن‌هاست. دستورالعمل مربوط به جنگ ابلاغ شده و دولت به آموزش و پرورش تکلیف کرده است که با کمک شاخص‌ها، دستورالعمل سایر عوامل را نیز تنظیم کند. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش این دستورالعمل‌ها را آماده کرده و منتظر تشکیل جلسه برای نهایی‌سازی و ابلاغ است این عوامل شامل ناترازی انرژی، شرایط نامساعد جوی، حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله و بیماری‌هاست.

وی در پایان درباره‌ی بیماری‌ها گفت: وزارت بهداشت بر اساس همین کار پژوهشگاه، فعلاً دستورالعملی موقت ابلاغ کرده که در آن، تصمیم‌گیری به خود مدرسه سپرده شده است. مدرسه با هماهنگی منطقه و بر اساس میزان ابتلا و آستانه‌مشخص‌شده در دستورالعمل می‌تواند تعطیل شود.

منبع: تسنیم


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جنگمدارستعطیلی مدارسعلی محبیاخبار تعطیلی مدارس

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