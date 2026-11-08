مدارس مازندران فردا، دوشنبه تعطیل است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به پیش‌بینی بارش‌شدید باران و کاهش دما در روز دوشنبه -۱۸ آبان- و احتمال وقوع آبگرفتگی معابر در سراسر استان گفت: با پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان فردا -دوشنبه- همه مدارس مازندران در تمام مقاطع به صورت غیرحضوری فعال خواهند بود، اما ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات به مردم به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.



به گزارش تابناک، عیسی قاسمی طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران شامگاه یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی کشور و استان و ورود سامانه بارشی و پیش‌بینی کاهش محسوس دما، مدارس استان در همه مقاطع فردا -دوشنبه- غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: غیرحضوری بودن مشمول ادارات و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود و همه ادارات و بانک‌ها به روال عادی با تمام ظرفیت فردا فعال خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌ها همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند و مرخصی مدیران در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با دستور استاندار لغو شده است.

قاسمی طوسی تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان برای سایر روزها از طریق مراجع و رسانه‌های رسنی اعلام خواهد شد و تاکید می‌شود که شهروندان از توجه به خبرهای غیررسمی در این زمینه و بازنشر آن‌ها بپرهیزند.