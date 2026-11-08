||00:14
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبراستیضاح میدری چه زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد؟ / ضرورت تسریع در تعیین تکلیف وزیر کار
393بازدید
۰

مدارس مازندران فردا، دوشنبه تعطیل است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران با اشاره به پیش‌بینی بارش‌شدید باران و کاهش دما در روز دوشنبه -۱۸ آبان- و احتمال وقوع آبگرفتگی معابر در سراسر استان گفت: با پیشنهاد ستاد مدیریت بحران استان فردا -دوشنبه- همه مدارس مازندران در تمام مقاطع به صورت غیرحضوری فعال خواهند بود، اما ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای ارائه خدمات به مردم به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.

کد خبر: 4200674تاریخ انتشار: 393 بازدید۰

تعطیلی مدارس
به گزارش تابناک، عیسی قاسمی طوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران شامگاه یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی کشور و استان و ورود سامانه بارشی و پیش‌بینی کاهش محسوس دما، مدارس استان در همه مقاطع فردا -دوشنبه- غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: غیرحضوری بودن مشمول ادارات و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود و همه ادارات و بانک‌ها به روال عادی با تمام ظرفیت فردا فعال خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارندگی‌ها همه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان نیز در حالت آماده‌باش قرار دارند و مرخصی مدیران در استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با دستور استاندار لغو شده است.

قاسمی طوسی تصریح کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان برای سایر روزها از طریق مراجع و رسانه‌های رسنی اعلام خواهد شد و تاکید می‌شود که شهروندان از توجه به خبرهای غیررسمی در این زمینه و بازنشر آن‌ها بپرهیزند.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

هواشناسیمازندرانمدارسسامانه بارشیتعطیلی مدارس

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.