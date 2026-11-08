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مدارس گلستان فردا، دوشنبه تعطیل شد

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از غیرحضوری شدن فعالیت تمام مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی برای فردا (دوشنبه ۱۸ آبان) به دلیل شرایط جوی و بارندگی‌های پیش‌رو خبر داد.

کد خبر: 4200644تاریخ انتشار: 156 بازدید۰

تعطیلی مدارس
به گزارش تابناک، سیدرضا نظری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان عصر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: پیرو تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان، فعالیت تمام مدارس گلستان در همه مقاطع تحصیلی فردا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر این اساس، دانش‌آموزان فردا نیازی به حضور در مدارس ندارند و آموزش‌ها به‌صورت غیرحضوری دنبال خواهد شد.

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برچسب ها

هواشناسیمدارسبارندگیاستان گلستانتعطیلی مدارس

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