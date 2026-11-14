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ادعای عجیب نماینده مجلس درباره دلیل ردصلاحیتش

تعداد بازدید: ۶۸
کد خبر: 4201830 210 بازدید تاریخ انتشار:
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ادعای ابوذر ندیمی درباره دلیل رد صلاحیت این نماینده اسبق لاهیجان در مجلس توسط نگهبان را از زبان خودش را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
شورای نگهبانردصلاحیتویدیونبض خبرابوذر ندیمی

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