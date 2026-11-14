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نبض خبر
ادعای عجیب نماینده مجلس درباره دلیل ردصلاحیتش
تعداد بازدید: ۶۸
تعداد بازدید: ۶۸
ادعای ابوذر ندیمی درباره دلیل رد صلاحیت این نماینده اسبق لاهیجان در مجلس توسط نگهبان را از زبان خودش را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
ادعای ابوذر ندیمی درباره دلیل رد صلاحیت این نماینده اسبق لاهیجان در مجلس توسط نگهبان را از زبان خودش را میبینید و میشنوید.
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