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کد خبر: 4200900 84 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

ادعای هک یخچال‌های فرانسه توسط سپاه!

وزارت امور خارجه فرانسه سفیر ایران را احضار کرد تا تهران را به انجام حملات سایبری علیه یخچال‌های فروشگاه‌های مواد غذایی در فرانسه متهم کند. گفته می‌شود که تعدادی از این یخچال‌ها آتش گرفته‌اند و در نتیجه، مواد غذایی موجود در داخل آن‌ها فاسد شده است. ظاهراً فرانسه این ادعا را متکی بر گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مطرح کرده است.

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برچسب‌ها:
حمله سایبریجنگ سایبریسپاه پاسداران انقلاب اسلامیویدیونبض خبر

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