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کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تشکیل نمیشود
اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: اخبار منتشرشده درباره تعطیلی و تشکیل کمیته اضطرار صحت ندارد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: اخبار منتشرشده درباره تعطیلی و تشکیل کمیته اضطرار صحت ندارد.
روز گذشته برای ۴۸ ساعت آینده تصمیمگیری شده است. در حال حاضر برنامهای برای تشکیل کمیته اضطرار نداریم.
این در حالی است که شاخص کیفیت هوای پایتخت به ۱۶۰ رسیده و هوا در وضعیت ناسالم برای همه گروهها قرار دارد.
منبع: تسنیم
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